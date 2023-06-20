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رياضة

لاعب منتخب الناشئين عبد صباغ يتلقى رسالة مُشجعة من كريم زينون... ماذا جاء فيها؟ (فيديو)

ماريا عقيقي الكاتب: ماريا عقيقي
2023-06-20 | 05:47
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لاعب منتخب الناشئين عبد صباغ يتلقى رسالة مُشجعة من كريم زينون... ماذا جاء فيها؟ (فيديو)

"قوي"... بهذه الكلمة وصف لاعب كرة السلة اللبنانية للناشئين عبد صباغ زميله اللاعب اللبناني المحترف كريم زينون، وذلك بعدما أطلّ عليه الأخير بمقطع فيديو يحمل رسالة مشجعة لصباغ قبل توجهه لخوض معركة كأس العالم مع الفريق.

وقال نجم كرة السلة في لبنان كريم زينون: "أولاً أتمنى لك ولزملائك التوفيق في بطولة العالم"، مضيفاً "استمرّ في القيام بالتمارين اللازمة وآمل أن تنتقل من منتخب الناشئين لمنتخب الرجال... يللا لبنان!".

وبدوره، فقد ردّ لاعب كرة السلة ضمن فئة الناشئين عبد صباغ بالقول: "مثالي الأعلى في عالم كرة السلة هو كريم زينون... أشكره على الدعم وأتمنى أن أجعله فخوراً بي".

ويُذكر أن منتخب الناشئين سيُشارك في "كأس العالم لما دون الـ19 عاماً Fiba U19 Basketball World Cup" ضدّ سلوفانيا ومدغشقر والولايات المتحدة الأميركية في دولة المجر في 24 و25 و27 حزيران.


 
 
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