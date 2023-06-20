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رونالدو يوضح حقيقة إعتزاله اللعب دوليًا

2023-06-20 | 08:12
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رونالدو يوضح حقيقة إعتزاله اللعب دوليًا

رونالدو يوضح حقيقة إعتزاله اللعب دوليًا

أكّد النجم كريستيانو رونالدو إنه "لن يتخلّى أبداً" عن اللعب مع منتخب البرتغال في الوقت الذي يستعد فيه لخوض مباراته الدولية الرقم 200 أمام أيسلندا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.

وسجّل اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً رقماً قياسياً دولياً جديداً لدى الرجال، عندما خاض مباراته الرقم 197 أمام ليشتنشتاين في آذار الماضي.

وقال لاعب النصر السعودي في مؤتمر صحافي في ريكيافيك الاثنين عشية المواجهة مع أيسلندا "لن أتخلى عن المجيء إلى هنا (مع المنتخب البرتغالي) لأنه حلم دائماً".

وأضاف أن "الوصول إلى 200 مباراة دولية ليس فقط لأي شخص، إنه يظهر مدى حبّي لبلدي وفريقي".

وأحرز رونالدو 4 أهداف في 3 مباريات منذ تولّى روبرتو مارتينيس تدريب البرتغال في وقت سابق من العام الحالي، لكنه فشل في هزّ الشباك في الفوز على البوسنة 3-0 الأسبوع الماضي.

وأضاف رونالدو، الهداف الدولي التاريخي لدى الرجال مع 122 هدفاً، أنه "سيكون من الرائع أن أتوّج مباراتي الدولية الرقم 200 بهدف".

وتابع "أنا لا أطارد الأرقام القياسية، هي التي تلاحقني. أنا سعيد لأنها جزء من حافزي للإستمرار على أعلى مستوى مع الفريق".

وأردف رونالدو "إنه شيء لم أعتقد مطلقاً أنني سأحققه".

وأكّد المدرب مارتينيس أن رونالدو سيبدأ أساسياً في مباراة أيسلندا، قائلاً إن "لاعباً بلغ 200 مباراة دولية هو أمر فريد من نوعه"، معتبراً أنه "مصدر فخر لكرة القدم البرتغالية".

 
 
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