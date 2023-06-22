كريم رطيل وعلاء صباغ يتلقان رسالة مميزة من سيرجيو الدرويش... ماذا قال فيها؟ (فيديو)

جمعت بطولة كأس العالم لكرة السلة نجوم كرة السلة اللبنانية مع لاعبي منتخب الناشئين وذلك قبيل توجههم إلى المجر لمواجهة سلوفانيا ومدغشقر والولايات المتحدة الأميركية في 24، 25 و27 حزيران.

وفي هذا السياق، اجتمع كلّ من سيرجيو الدرويش وكريم رطيل وعلاء صباغ في مقطع فيديو واحد، إذ أرسل نجم منتخب لبنان للرجال رسالةً مشجعة للناشئين جاء فيها: "أردت أن أتمنى لكم حظاً طيباً خلال رحلتكم في كأس العالم".

وردّ النجم الصاعد كريم رطيل على زميله بالقول: "سنكون بالطبع وراءكم سيرجيو وسنشجعكم أيضاً خلال رحلتكم في كأس العالم".

والجدير بالذكر أن منتخب لبنان لكرة السلة للناشئين قد وصل يوم الخميس إلى دولة المجر تحضيراً لخوض معركتهم الحاسمة ضدّ الدول المذكورة خلال الأيام المقبلة.