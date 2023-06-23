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انسحاب السعودية من المنافسةِ على تنظيم كأس العالم لكرة القدم ألفين وثلاثين

2023-06-23 | 07:27
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انسحاب السعودية من المنافسةِ على تنظيم كأس العالم لكرة القدم ألفين وثلاثين

ذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن وزيرَ الخارجية السعودية فيصل بن فرحان تواصلَ مع مسؤولي مِصر واليونان لإبلاغِهم بقرارِ بلادِه الانسحابِ من المنافسةِ على تنظيم كأس العالم لكرة القدم ألفين وثلاثين.

وأوضحَت الصحيفة، أن قرارَ السعودية جاءَ لتَيقُنِهم من أن الملفَ المشترك بين إسبانيا، المغرب والبرتغال هو الأفضل والمرشح للفوزِ بحقِ تنظيم المونديال.

يُذكر أن النُسخةَ المقبلة من كأس العالم، التي تقامُ في أمريكا وكندا والمكسيك، ستكونُ أولَ نُسخةٍ تقامُ بمشاركة ثمانيّةٍ وأربعينَ منتخبا، وهو ما سيتكررُ في العام ألفين وثلاثين.
 
 
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