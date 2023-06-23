في الاولمبياد الخاص.. سارة واليسا والفوز ثالثهما

منتخب لبنان لكرة السلّة للشباب تحت الـ19 عامًا.. الى المَجَر

منتخب لبنان لكرة السلّة للشباب تحت الـ19 عامًا.. الى المَجَر

منتخب لبنان لكرة السلة للصم يحقق أول فوز له في كأس العالم في اليونان