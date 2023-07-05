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وفاة جورج بيريتا القائد السابق لسانت اتيان والمنتخب الفرنسي

2023-07-05 | 08:12
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وفاة جورج بيريتا القائد السابق لسانت اتيان والمنتخب الفرنسي

وفاة جورج بيريتا القائد السابق لسانت اتيان والمنتخب الفرنسي

توفي جورج بيريتا، القائد السابق لسانت إتيان والمنتخب الفرنسي خلال فترة الستينات والسبعينات، الثلاثاء عن 77 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وذلك وفق ما أعلن ناديه السابق.

وُلِدَ بيريتا في سانت إتيان وخاض مع الفريق كجناح أيسر 343 مباراة، سجل خلالها 68 هدفاً بين عامي 1966 و1974.

توج مع الفريق الأخضر بلقب الدوري الفرنسي ست مرات وأحرز لقب الكأس المحلية ثلاث مرات أيضاً.

كما دافع عن ألوان المنتخب الفرنسي 44 مرة (4 أهداف) وارتدى شارة القائد في 12 مباراة.

وفي كانون الثاني 1975، تخلى عنه سانت إتيان رغماً عنه لصالح مرسيليا الذي دافع عن ألوانه في 96 مباراة وسجل له 10 أهداف في مشوار أحرز خلاله كأس فرنسا عام 1976.

لكن حسرة الرحيل عن عشقه سانت إتيان بقيت في قلبه، لاسيما أنه حُرِمَ من التواجد مع الفريق الذي تألق أوروبياً ووصل الى نصف نهائي دوري الأبطال عام 1975 ثم نهائي عام 1976 حيث خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني الذي كان السبب في إقصائه أيضاً من دور الأربعة قبلها بعام.
 
 
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