الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

في رحلة تشمل أعمالاً خيرية مع أطفال صم... النجم الفرنسي مبابي يزور الكاميرون!

2023-07-07 | 02:40
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
في رحلة تشمل أعمالاً خيرية مع أطفال صم... النجم الفرنسي مبابي يزور الكاميرون!

في رحلة تشمل أعمالاً خيرية مع أطفال صم... النجم الفرنسي مبابي يزور الكاميرون!

وصل نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي إلى الكاميرون وسط ترحيب حار من الجماهير الخميس، في رحلة تشمل أعمالا خيرية مع أطفال صم وزيارة إلى قرية والده.

ارتدى المئات من المشجعين قميص فريقه باريس سان جرمان لاستقبال المهاجم البالغ 24 عامًا.

هتفت الجماهير باسمه عند خروجه من مطار العاصمة ياوندي، بحسب ما روى مراسل وكالة فرانس برس.

قدّمت مجموعة من حوالي مئة راقص تقليدي عرضًا على شرفه. حيّا مبابي الحشود الذين أبقوهم عناصر الشرطة على مسافة منه، قبل أن يُنقل بعيدًا في سيارة دفع رباعي ذات نوافذ داكنة.

سيبقى قائد منتخب فرنسا خلال زيارته التي تستمر عدة أيام في مجمع فنادق تابع لعائلة بطل كرة المضرب الفرنسي السابق يانيك نواه الذي يعيش في ياوندي.

من المقرر أن يزور الجمعة مدرسة للصغار الذين يعانون من الصمم وضعف في السمع في ضواحي العاصمة، بحسب برنامج رحلته الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

كما أنه من المقرر أن يشارك في مباراة لكرة السلة من المتوقع أن يشارك فيها لاعب دوري كرة السلة الاميركي السابق يواكيم نواه، نجل يانيك. كما سيشارك في مباراة كرة القدم ضد نادي فان ديتودي من الدرجة الثانية.

يتوجه السبت إلى جبالة، قرية والده ويلفريد مبابي الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا حيث أصبح مدربًا لكرة القدم.

تأتي زيارة مبابي في ظل غموض حول مستقبله في الميركاتو الصيفي الحالي.

وفيما يرتبط هداف مونديال قطر 2022 بعقد مع الفريق المملوك قطريًا حتى 2024، عبّر الشهر الماضي عن عدم رغبته بتفعيل خيار التمديد لعام إضافي، وسط تربص ريال مدريد الاسباني.

الاربعاء، قال رئيس النادي القطري ناصر الخليفي إنه يتعين على مبابي "توقيع عقد جديد إذا أراد البقاء" في سان جرمان الموسم المقبل.

أضاف "لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل حرّ. هذا واضح. قال (مبابي) بنفسه "لن أرحل مجانًا". إذا غيّر أحدهم رأيه فليست غلطتي".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

رحلة

أعمال خيرية

أطفال

صم

النجم الفرنسي

مبابي

الكاميرون

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي متخوّف من خسارة نجمه الاول
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
03:05

"كنت دائما فخوراً بكوني سعودياً"... أول عرض لمصمم سعودي في أسبوع باريس للأزياء الراقية (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الحلول لازمات الانتظار في النافعة تبصر النور ببصمات لبنانية شابة

LBCI
أخبار دولية
11:50

مقتل طفلة وإصابة أطفال آخرين بجروح في اصطدام سيارة بمدرسة ابتدائية في لندن

LBCI
منوعات
10:37

في افتتاح أحد أكبر العروض في العالم... دقيقة صمت عن روح المراهق نائل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي متخوّف من خسارة نجمه الاول

LBCI
رياضة
2023-07-05

وفاة جورج بيريتا القائد السابق لسانت اتيان والمنتخب الفرنسي

LBCI
رياضة
2023-07-04

بسبب مخالفات بيئية... تغريم نيمار بمبلغ 3.3 مليون دولار!

LBCI
رياضة
2023-07-02

ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لاسعار المحروقات ... كيف أصبحت؟

LBCI
فنّ
2023-07-05

هل يُلغى حفل عمرو دياب في بيروت؟.. محامي الشركة المنظّمة يوضح في بيان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-24

"بثواني قلبوا الدني فوقاني تحتاني": هذه نتيجة تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي!

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-01

لجنة أهالي المخطوفين في لبنان تستنكر موقف وزير الخارجية: ليته لم يبادر الى تبرير فعلته

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي متخوّف من خسارة نجمه الاول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

وزيرة الخزانة الأميركية الى الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

هل يشعل حقل الدرة التوتر من جديد في المنطقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

رسميا إيران في منظمة شانغهاي... مكاسب اقتصادية وسياسية في وجه العقوبات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تطبيق ثريدز ... منافس جدي لتويتر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الحلول لازمات الانتظار في النافعة تبصر النور ببصمات لبنانية شابة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الصراع عند الحدود لا يتوقف على الرصاص... هكذا أحكمت اسرائيل قبضتها على بلدة الغجر الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عند الحدود الجنوبية المتاريس جاهزة...ما الذي يحرّك الجبهة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تحديث التعميم ١٥٨ ... هل يزيد من إقبال المودعين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:36

مع اقتراب انتهاء ولاية سلامة... نواب الحاكم يحذرون: سنستقيل في هذه الحالة

LBCI
أخبار لبنان
09:39

إعلان من وزارة التربية للمرشحين للامتحانات الرسمية الذين تمنعت ثانوياتهم الخاصة عن تسليمهم وثائق الترشيح

LBCI
فنّ
06:08

أسد يعضّ مادلين طبر بيدها مباشرةً على الهواء (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:47

هيئة إدارة السير: إنجاز المعاملات الكترونيا في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة وتُستقبل في مراكز زحلة وصيدا والنبطية

LBCI
خبر عاجل
04:59

أدرعي: قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية... والجيش الإسرائيلي رد بمهاجمة منطقة الإطلاق

LBCI
امن وقضاء
11:30

أمّنته على قبض حوالة مالية باسمها وخان الأمانة... ماذا حصل؟

LBCI
فنّ
07:15

نجم "تيك توك" الياس شحود مُتّهم بدهس امرأة سورية.. ووالدته توضح ما حصل

LBCI
اقتصاد
04:30

بعد تعديل تعميم مصرف لبنان رقم 158... كيف هو المشهد أمام المصارف؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More