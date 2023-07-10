منذ الثورة الإسلامية في العام 1979... السماح للمشجّعات الإيرانيات بالعودة إلى ملاعب كرة القدم

أعلن مسؤول كبير الأحد أنه سيُسمح للنساء الإيرانيات اللواتي مُنِعن قبل فترة طويلة من حضور مباريات كرة القدم على نطاق واسع، بالعودة إلى الملاعب خلال الموسم المقبل.

ووفق وكالة فرانس برس، قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج "من أبرز سمات الدوري هذا العام... أننا سنشهد دخول النساء إلى الملاعب".

وكان يتحدث خلال بث مباشر لحفلة سحب قرعة الموسم المقبل للدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم. ومن المقرر أن تبدأ البطولة التي تضم 16 فريقا الشهر المقبل.

ومنعت الجمهورية الإسلامية النساء من دخول ملاعب كرة القدم وغيرها من المدرجات الرياضية منذ الثورة الإسلامية في العام 1979.

ويقول رجال الدين الذين يؤدون دورا رئيسيا في صنع القرار في إيران، إنه يجب حماية النساء من الأجواء الذكورية وعدم رؤيتهن الرياضيين الذكور بسراويل رياضية، فيما يلقي بعض المسؤولين باللوم على نقص البنى التحتية في المنشآت الرياضية.

وقال تاج الأحد إن بعض الملاعب في مدن أصفهان وكرمان والأهواز، لكن ليس العاصمة طهران، "جاهزة" لاستضافة النساء.

في آب 2022، سُمح للنساء للمرة الأولى منذ سنوات بحضور مباراة في بطولة كرة القدم الوطنية.

وفي العام 2019، تدخّل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ووجه إيران بفتح الملاعب أمام النساء بعد وفاة المشجعة سحر خضياري التي أشعلت النار في نفسها أمام المحكمة خوفا من السجن لأنها أرادت مشاهدة مباراة.

فالشابة التي كانت تُعرف باسم "الفتاة الزرقاء" تيمنا بألوان نادي الاستقلال الذي كانت تشجعه، حاولت دخول الملعب وهي متنكّرة في زي شاب.

وأثارت وفاتها غضبا ودعا كثيرون إلى منع إيران من المباريات الدولية ومقاطعة مبارياتها.