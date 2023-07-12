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مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط يسلط الضوء على دور الـ LBCI في إعلان عصر جديد للرياضة اللبنانية

2023-07-12 | 10:41
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مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط يسلط الضوء على دور الـ LBCI في إعلان عصر جديد للرياضة اللبنانية

نشر مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط، مقالاً تم تسليط الضوء فيه على الدور البارز الذي تلعبه الـ LBCI في تعزيز الرياضة خصوصاً اللبنانية، والدفاع عن المساواة بين الجنسين في لبنان، مع التركيز بشكل خاص على كرة السلة وبالأخص منتخب السيدات اللبناني.

وأكدت كاتبة المقال أن السيدات الرياضيات اللبنانيات غالبًا ما يواجهن عقبات قد تقيد فرصهن وتقدمهن. وأضافت أن الإنجازات من دون تسليط ضوء كافٍ عليها ستبقى ضمن نطاق محدود.

وقالت: "لذلك تلعب وسائل الإعلام دورًا هامًا. فالتلفزيون، أكثر من أي وسيلة أخرى، يساهم في تعزيز رؤية الرياضيين وفي محاربة الصور النمطية، سواء كانت متعلقة بالعرق أو الجنس. ربما يمكن أن يقدّم للسيدات الرياضيات في لبنان والعالم العربي ما قدّمه للرياضيين الأميركيين من أصل أفريقي."

واضافت: "وحصلت قناة الـ LBCI ، إحدى المحطات التلفزيونية الرئيسية في لبنان، على حقوق البث الحصرية في البلاد للبطولات القارية والعالمية الرئيسية حتى العام 2025 من خلال اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، وذلك كجزء من استعداداتها لموسم حافل خلال النصف الثاني من هذا العام. وأطلقت الـLBCI حملة في حزيران لدعم ثلاثة من فرق البلاد المتجهة إلى منافسات دولية في الخارج وهي: منتخب السيدات اللبناني لكرة السلة المشارك في كأس آسيا للسيدات (FIBA) الذي استضافته أستراليا؛ وفريق لبنان للشباب تحت سن الـ 19 في كأس العالم لكرة السلة في المجر؛ وفريق الرجال الوطني في كأس العالم لكرة السلة في الفلبين واليابان وإندونيسيا."

 
***للاطلاع على كامل المقال اضغط هنا
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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