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مونديال السيدات: ثلاثة قتلى في إطلاق نار يوم افتتاح بطولة العالم في نيوزيلندا

2023-07-20 | 02:32
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مونديال السيدات: ثلاثة قتلى في إطلاق نار يوم افتتاح بطولة العالم في نيوزيلندا

مونديال السيدات: ثلاثة قتلى في إطلاق نار يوم افتتاح بطولة العالم في نيوزيلندا

أعلنت السلطات النيوزيلندية الخميس أن إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المهاجم، قبل ساعات قليلة من افتتاح مباريات كأس العالم للسيدات في كرة القدم الذي سيجري كما كان مقررا.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز إنه لا يوجد تهديد للأمن القومي، مؤكدا أن كأس العالم التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا بشكل مشترك ستبدأ الخميس كما هو مقرر.

وأكد أن "مستوى تهديد الأمن القومي لنيوزيلندا لم يتغير"، مشيرا إلى أن "الشرطة أزالت الخطر ولا تبحث عن أي شخص آخر على صلة" بإطلاق النار. وأضاف أن "الحكومة أجرت مشاورات مع المنظمين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والبطولة ستقام".

وتقام المباراة الافتتاحية بين نيوزيلندا والنروج الخميس في الساعة 07.00 ت غ ضمن المجموعة الاولى، تليها مباراة استراليا ضد ايرلندا ضمن المجموعة الثانية.

وأسفر إطلاق النار الذي وقع صباح الخميس في موقع بناء، عن جرح ستة أشخاص أحدهم شرطي.

وقال مفوض الشرطة بالنيابة ساني باتيل إن "المهاجم تنقل في المبنى" وهو يطلق النار من "سلاحه الناري". وأضاف أنه "عند وصوله إلى الطوابق العليا من المبنى بقي في المصعد وحاول موظفونا الاشتباك معه".

وتابع باتيل أن "الرجل أطلق مزيدًا من الرصاص وعُثر عليه ميتا بعد ذلك".

وأوضحت الشرطة أنه تم تأكيد وفاة شخصين في هذه المرحلة إلى جانب المهاجم.

وتابعت أنها أرسلت مروحية وأن عناصرها ردوا "بأعداد كبيرة" على إطلاق النار وطوقوا المنطقة.

وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات لشرطي مصاب أثناء نقله إلى سيارة إسعاف.

وقال باتيل إن "ما حدث يثير القلق بالتأكيد ونطمئن الجمهور إلى أنه تمت السيطرة على الوضع وأنه حادث معزول"، مؤكدا أنه "ليس هناك أي خطر على الأمن القومي".

وطلبت الشرطة من السكان الابتعاد عن المكان خلال التحقيقات.
 
 
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