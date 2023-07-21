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رياضة
تحت تهديد السلاح... دوناروما وصديقته يتعرضان لعملية سطو في منزلهما!
2023-07-21 | 05:32
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تحت تهديد السلاح... دوناروما وصديقته يتعرضان لعملية سطو في منزلهما!
تحت تهديد السلاح... دوناروما وصديقته يتعرضان لعملية سطو في منزلهما!
تعرض حارس مرمى باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما وصديقته الى السرقة في منزلهما في العاصمة باريس ليلة الخميس، حسب ما كشف مصدر قريب من الملف.
وقال المصدر نفسه مؤكدا خبرا لموقع "أكتو17"، إن الثنائي الذي أدخل إلى المستشفى بعد الواقعة، "قيِّد" من قبل "أفراد عدة" تحت تهديد "سلاح" لم تحدد طبيعته، في شقتهما في الدائرة الثامنة بالعاصمة.
وأضاف المصدر المطلع أن دوناروما أصيب "بجروح طفيفة"، دون تقديم المزيد من التفاصيل، مشيرا الى أن صديقته لم تصب بأذى جسدي.
وأوضح أن الجناة فروا وأن الشرطة فتحت تحقيقا.
ووفقا لموقع "أكتو17"، تم ابلاغ الشرطة من قبل موظفي فندق قريب حيث لجأ الثنائي بعد هروبهما.
وقُدرت الاضرار حتى اللحظة بـ500 ألف يورو من "ساعات ومجوهرات ومصنوعات جلدية فاخرة"، حسب مصدر في الشرطة.
ويستعد دوناروما الى السفر السبت إلى اليابان مع فريقه الذي يقوم بجولة أسيوية إعدادية للموسم الجديد. كما كان من المقرر أيضا أن يشارك في مباراة ودية ضد لوهافر الجمعة.
*
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