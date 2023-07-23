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بعد استبعاده عن الجولة الاعدادية للموسم الجديد... مبابي يتدرب مع رديف سان جرمان وهل يُعاقب بالبقاء؟ (فيديو)

2023-07-23 | 14:11
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بعد استبعاده عن الجولة الاعدادية للموسم الجديد... مبابي يتدرب مع رديف سان جرمان وهل يُعاقب بالبقاء؟ (فيديو)

وقف النجم كيليان مبابي مبتسمًا لالتقاط صور السيلفي مع المشجعين الصغار لباريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد خوضه حصة تدريبية مع الفريق الرديف، بعد 24 ساعة من استبعاده عن الجولة الاعدادية للموسم الجديد.

وأتى قرار غياب مبابي عن الجولة الآسيوية وسط الحديث عن اختلاف في الرأي مع إدارة النادي بشأن عقده الذي ينتهي في صيف 2024، حيث عادت التكهنات بشأن انتقاله الى ريال مدريد الاسباني.

ولا يزال مبابي، بطل مونديال 2018 ووصيف مونديال 2022 الذي توج فيه هدافًا، محط الانظار بسبب الغموض حول مستقبله، إذ ينتهي عقده في حزيران المقبل ما يعني أنه سيصبح حينها لاعبًا حرًا للانتقال الى أي نادٍ آخر من دون مقابل.

لكن النادي الباريسي لن يقبل برحيله مجانًا وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.

وقال رئيس النادي القطري ناصر الخليفي أثناء تقديم المدرب الجديد الاسباني لويس إنريكي مطلع الشهر "كيليان لا يمكنه المغادرة مجانًا" محددا 31 تموز موعدًا نهائيًا لاتخاذ القرار.

وبعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن سفر الفريق إلى آسيا بغيابه، تدرب مبابي مع الفريق الرديف في المركز التدريبي في بواسي في ضواحي باريس، وفق وكالة فرانس برس.

بعد ذلك، توقفت الحافلة السوداء الصغيرة التي كان يستقلها خارج مدخل المركز حيث تجمع حشد من المشجعين وخرج منها برفقة حارس شخصي.

ووقّع مبابي الذي بدا مرتاحًا، على الصور والقمصان التي حملتها الجماهير، وسُمع أحدهم يقول "ابقَ معنا كيليان".

ولم يعلق باريس سان جرمان حتى الآن على استبعاد نجمه وقائد المنتخب الفرنسي من الجولة، في حين أشارت تقارير الى أن اللاعب قد يعاقب بالبقاء على دكة البدلاء الموسم المقبل في حال لم يجدد عقده.


 
 
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