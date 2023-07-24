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رياضة
قائد سان جرمان ماركينيوس يأمل في ايجاد حلّ لعودة مبابي
2023-07-24 | 05:03
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قائد سان جرمان ماركينيوس يأمل في ايجاد حلّ لعودة مبابي
قائد سان جرمان ماركينيوس يأمل في ايجاد حلّ لعودة مبابي
قال قائد باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم البرازيلي ماركينيوس الأحد في أوساكا انه يأمل في ايجاد حلّ لعودة المهاجم كيليان مبابي المستبعد من الجولة الآسيوية للنادي الباريس إلى المجموعة.
وشارك المدرب الجديد للنادي الإسباني لويس إنريكي في المؤتمر الصحافي في فندق في مدينة أوساكا اليابانية، لكن من دون أن ينجح الصحافيون في طرح اسئلة عليه عن هذا الاستعداد بدون النجم الفرنسي المستبعد عن صفوف الفريق على خلفية وضعه التعاقدي.
وبعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن سفر الفريق إلى آسيا بغيابه، تدرب مبابي (24 عاماً) مع الفريق الرديف في المركز التدريبي في بواسي في ضواحي باريس.
وعلّق المدافع البرازيلي على ما يحصل بالقول "الموضوع حساس"، قبل أن يتابع "حتى في اليابان أنت هناك مع أسئلتك".
واضاف مثنياً على المهاجم التاريخي للنادي "هو لاعب استثنائي، قوي للغاية، لكنه قرار أكبر منا نحن، وهو نابع من الادارة".
وختم ماركينيوس قائلاً "نريد دائماً أن يكون لدينا أفضل اللاعبين إلى جانبنا، وآمل في أن نجد حلاً جيداً حتى يكون جزءًا من المجموعة ويساعدنا هذا الموسم".
ويضغط سان جرمان المملوك قطرياً على بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف 2022 في قطر لتمديد عقده أو الموافقة على الانتقال هذا الصيف بدلاً من المضي بعقده حتى نهايته هذا الموسم، كما يرغب قائد المنتخب الفرنسي، وبالتالي يكون قادراً على المغادرة بصفقة مجانية في حزيران 2024، من دون أي تعويض للنادي.
ويلعب سان جرمان ضد النصر السعودي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثاء في أوساكا في إطار جولتهما بين اليابان وكوريا الجنوبية.
*
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