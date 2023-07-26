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رياضة
انهار في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة... تعرّض النجل الأكبر لنجم كرة السلة ليبرون جيمس لسكتة قلبية
2023-07-26 | 02:27
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انهار في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة... تعرّض النجل الأكبر لنجم كرة السلة ليبرون جيمس لسكتة قلبية
انهار في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة... تعرّض النجل الأكبر لنجم كرة السلة ليبرون جيمس لسكتة قلبية
تعرّض بروني جيمس، النجل الأكبر لنجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس، لسكتة قلبية خلال التمارين مع فريق جامعة ساوث كاليفورنيا، وذلك وفق ما أفادت العائلة في بيان الثلاثاء.
وأفاد البيان الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن بروني (18 عاماً) إنهار في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة الاثنين.
وأضاف أنه "بالأمس أثناء التمارين، أصيب بروني جيمس بسكتة قلبية. تمكن الطاقم الطبي من علاج بروني ونقله الى المستشفى. هو الآن في حالة مستقرة ولم يعد في وحدة العناية المركزة".
وناشد البيان احترام خصوصية العائلة "وسنقوم بتزويد وسائل الإعلام بأي جديد عندما يكون هناك المزيد من المعلومات".
وقال المتحدث باسم العائلة إن "ليبرون و(زوجته) سافانا يرغبان في إرسال أعمق شكرهما وتقديرهما الى الطاقم الطبي والرياضي في جامعة ساوث كاليفورنيا على عملهم الرائع وتفانيهم في الحفاظ على سلامة الرياضيين".
ونقل موقع "تي ام زي سبورتس" عن مصادر مطلعة على ما حصل أنه تم الاتصال بالنجدة في الساعة 9:26 صباحاً الإثنين من مركز غالين التابع لجامعة ساوث كاليفورنيا حيث يلعب الفريق مبارياته ويتمرن، ونُقل بروني جيمس الذي كان فاقداً للوعي، بواسطة سيارة إسعاف الى المستشفى.
ويُعَدُ بروني موهبة مميزة صاعدة في رياضته وتوقع له كثر أن يسير على خطى والده نجم لوس أنجليس ليكرز الحالي وكليفلاند كافالييرز وميامي هيت سابقاً.
بلغ متوسطه 14 نقطة و5 متابعات و3 تمريرات حاسمة خلال عامه الثانوي الأخير في سييرا كانيون قبل أن يتخذ قراره باللعب لفريق تروجنز التابع لجامعة ساوث كاليفورنيا.
*
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