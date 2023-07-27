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اعتقال رئيس نادٍ لكرة القدم في قضية "تلاعب" بتذاكر مونديال قطر... وهذه التفاصيل!

2023-07-27 | 05:42
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اعتقال رئيس نادٍ لكرة القدم في قضية "تلاعب" بتذاكر مونديال قطر... وهذه التفاصيل!

اعتقال رئيس نادٍ لكرة القدم في قضية "تلاعب" بتذاكر مونديال قطر... وهذه التفاصيل!

أمرت النيابة العامة المغربية الأربعاء باعتقال رئيس نادٍ لكرة القدم في قضية "تلاعب" بتذاكر كان يفترض أن توزع مجانا على الجماهير من أجل تشجيع "أسود الأطلس" في مونديال قطر، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء أمر بوضع رئيس نادي أولمبيك آسفي، الممارس في الدرجة الأولى للدوري المحلي، محمد حيداوي رهن الاعتقال الاحتياطي، لملاحقته بتهمتي "محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها".

وحيداوي هو أيضا نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الحكومة المغربية.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الوكيل العام أمر أيضا بملاحقة صحافي بإذاعة متخصصة في الرياضة في القضية نفسها، لكن في حالة سراح.

وكان المتهمان حاضرين في مونديال قطر نهاية العام الماضي، ويشتبه في كونهما تلاعبا في توزيع وبيع تذاكر كان يفترض أن يوزعها الاتحاد المغربي مجانا على الجماهير التي حجت بأعداد متزايدة لتشجيع أسود الأطلس بعد تأهلهم الى الدور ثمن النهائي.

وذكرت شهادات لوكالة فرانس برس حينها أن بعض التذاكر بيعت في السوق السوداء بثمن يفوق أربع إلى خمس مرات قيمتها.

وأثار الموضوع حينها احتجاجات جماهير مغربية في قطر واستياء عارما في المغرب، مع مطالب بمحاسبة المسؤولين عن "فساد" محتمل في توزيع تلك التذاكر.

وكانت الشرطة استمعت للمشتبه بهما مطلع أياربعد فتح تحقيق قضائي.

وخلق المنتخب المغربي شغفا عارما وإقبالا كبيرا للجماهير خلال مشاركته التاريخية في مونديال قطر، حيث كان أول منتخب إفريقي وعربي يصل دور نصف النهائي، متخطيا منتخبات أوروبية قوية هي بلجيكا واسبانيا والبرتغال، قبل أن يغادر على يد فرنسا وصيفة البطل.
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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