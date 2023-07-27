مبابي يتلقى عرضًا من الهلال السعودي بقيمة 300 مليون يورو... هل وافق عليه؟

مبابي يتلقى عرضًا من الهلال السعودي بقيمة 300 مليون يورو... هل وافق عليه؟



رفض مهاجم باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي لقاء مسؤولين من نادي الهلال السعودي الساعي الى التعاقد معه بصفقة قياسية قيمتها 333 مليون دولار، بحسب "وكالة فرانس بريس".



وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية على موقعها على الإنترنت أن قائد المنتخب الفرنسي رفض "أي نقاش" مع ممثلي نادي الهلال المتواجدين في باريس هذا الأربعاء".



وأوضحت الصحيفة أن وفداً من مسؤولي النادي السعودي جاء إلى باريس لإنهاء صفقة انتقال المهاجم الدولي البرازيلي السابق مالكوم الى صفوفه، قادماً من زينيت سانت بطرسبورغ الروسي، ورغب باستغلال هذه المناسبة لتقديم مشروعه الى مبابي.



لكن، ودائماً حسب صحيفة ليكيب، "لن ينجح هذا النهج" لأن المقربين من الدولي الفرنسي البالغ من العمر 24 عاماً "رفضوا أي نقاش مع ممثلي النادي السعودي".



وتابعت أن المقربين من مبابي أكّدوا أن قائد المنتخب الفرنسي "لم يفكر أبدًا في هذا الخيار".



وكان نادي الهلال حصل على ترخيص من باريس سان جرمان للتحدث مع مبابي بعد اقتراحه 300 مليون يورو من أجل ضمّه إلى صفوفه، على الرغم من أن النجم الفرنسي لم يبد أبدًا رغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي الذي أصبح وجهة لنجوم عالميين في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.



ويتبقى لمبابي عام واحد على عقده مع باريس سان جرمان، بعدما فضّل عدم تفعيل بند تمديده لعام إضافي حتى 2025، ما دفع فريق العاصمة الذي يعتقد ان مهاجمه توصّل الى اتفاق للانتقال الى صفوف ريال مدريد الاسباني مجاناً الصيف المقبل، الى البحث عن بيعه هذا الصيف للاستفادة مادياً وهو الذي دفع 180 مليون لضمه من موناكو عام 2017.