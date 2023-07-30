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لاعبة كرة قدم مغربية تدخل التاريخ... نهيلة بنزينة أول لاعبة تشارك ببطولات كأس العالم وهي ترتدي الحجاب! (صور)

2023-07-30 | 04:56
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لاعبة كرة قدم مغربية تدخل التاريخ... نهيلة بنزينة أول لاعبة تشارك ببطولات كأس العالم وهي ترتدي الحجاب! (صور)

لاعبة كرة قدم مغربية تدخل التاريخ... نهيلة بنزينة أول لاعبة تشارك ببطولات كأس العالم للسيدات وهي ترتدي الحجاب! (صور)

حقق منتخب المغرب الوافد فوزه الأول على الإطلاق في كأس العالم للسيدات، في النسخة التاسعة من مونديال السيدات والمقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا، بفوزه 1-0 على كوريا الجنوبية في ثاني مواجهة لهما في المجموعة الثامنة يوم الأحد ، ليصنع التاريخ من خلال كونه أول فريق يتضمن لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأصبحت المدافعة المغربية نهيلة بنزينة أول لاعبة كرة قدم تشارك في مباراة ببطولات كأس العالم للسيدات وهي ترتدي الحجاب.
 
 
 
 
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