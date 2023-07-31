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"ضميري مرتاح تماماً"... محاكمة البرازيلي داني ألفيس بتهمة اغتصاب شابة في حمام ملهى ليلي

2023-07-31 | 16:57
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"ضميري مرتاح تماماً"... محاكمة البرازيلي داني ألفيس بتهمة اغتصاب شابة في حمام ملهى ليلي

علمت وكالة فرانس برس الإثنين من المحكمة العليا في كاتالونيا أن الظهير الدولي البرازيلي المخضرم داني ألفيس سيَمثُل أمام المحكمة في إسبانيا بتهمة الاعتداء الجنسي.
 
وأوقف النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي في كانون الثاني بعد اتهامه باغتصاب شابة في حمام ملهى ليلي في أواخر كانون الأول.
 
ولم يحدد موعد محاكمة الدولي البرازيلي البالغ من العمر 40 عاماً والذي بات من دون نادٍ بعدما قرر أونام المكسيكي فسخ عقده نتيجة التهمة الموجهة اليه.
 
وتم إيقاف البرازيلي من دون كفالة لأن المحكمة التي تحقق معه شعرت أنها تخاطر بإمكانية فراره في حال خرج من السجن.
 
عندما ظهرت القصة الى العلن وقبل أن يتم إيقافه، دافع ألفيس عن براءته في مقابلة تلفزيونية ونفى معرفته بالمرأة.
 
لكن عندما استجوبه المحققون بعد اعتقاله، غيّر قصته وأصر على أن ما حصل كان بالتراضي.
 
وقال الفيس في مقابلة لصحيفة "لافنغارديا" الإسبانية كانت الاولى له منذ اعتقاله وسجنه "ضميري مرتاح تماماً في ما يتعلق بما حدث في تلك الليلة في ملهى ساتون الليلي".
 
وأضاف "ما حدث وما لم يحدث. وما لم يحدث هو القول إني أجبرت هذه المرأة على فعل أي شيء فعلناه".
 
وكشف للصحيفة أنه كذب في البداية لأنه كان يخشى أن تتركه زوجته إذا ما اعترف بأنه كان مع امرأة أخرى، قائلاً "لقد كافحت بيأس لإنقاذ زواجي من الخيانة الزوجية، بدون القلق من العواقب التي أدفعها اليوم".
 
في وقت الاغتصاب المزعوم، كان ألفيش يقضي عطلة في برشلونة بعد أن دافع عن الوان البرازيل في مونديال قطر.
 
ورفضت محكمة إسبانية طلب ألفيس بالإفراج عنه بكفالة أثناء انتظار محاكمته مبررة قرارها بحصولها على "أدلة كافية وموثوقة" تتعلق بالتهم الموجهة له.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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