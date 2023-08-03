"لقد انتهى الأمر يا اصدقائي!"... بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسمياً عن 45 عاماً!

"لقد انتهى الأمر يا اصدقائي!"... بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسمياً عن 45 عاماً!



أعلن نجم حراسة المرمى الإيطالي غانلويغي بوفون اعتزال كرة القدم عن 45 عاماً الأربعاء، بحسب ما أعلن في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.



كتب بوفون الذي يُعدّ من أفضل حراس المرمى في التاريخ "لقد انتهى الأمر يا اصدقائي! لقد قدّمتم لي كلّ شيء وقدّمت لكم كلّ شيء"، معلقاً على مقطع فيديو يظهر أبرز لحظات مسيرته الزاخرة.



تُوّج مع منتخب بلاده بطلاً للعالم في 2006 وأحرز لقب الدوري الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس.



وبوفون العائد قبل سنتين إلى نادي بداياته بارما، المنافس حالياً في الدرجة الثانية، يُعدّ أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى (657).



أحرز مع بارما (1995-2001 و2021-2023) لقب كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ راهناً) عام 1999.



ومع يوفنتوس (2011-2018، 2019-2021)، خطف عشرة ألقاب في سيري أ، دون تمكنه من رفع لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مباريات نهائية أعوام 2003، 2015 و2017.



وفي مروره الوجيز مع باريس سان جرمان عام 2019، أحرز لقب الدوري الفرنسي، لكنه ودّع مبكراً معه من دوري الأبطال.



يبقى أهم انجازته قيادة إيطاليا إلى احراز لقبها الرابع في كاس العالم عام 2006 في ألمانيا، تحت اشراف المدرّب المحنّك مارتشيلو ليبي، فبات آخر اللاعبين المعتزلين من تلك التشكيلة الذهبية.



كما يحمل "جيجي" الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع إيطاليا (176 بين 1997 و2018)، واستُدعي مع "سكوادرا أتزورا" لخوض خمس نهائيات لكأس العالم بين 1998 و2014.