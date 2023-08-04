بهذه التهمة... الحكم بالسجن 10 سنوات على نجم الـNBA السابق تيرينس ويليامس

أعلن الادعاء العام في محكمة بنيويورك، أن لاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين السابق، تيرينس ويليامس، حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات الخميس بتهمة الاحتيال على خطة التأمين الصحية الخاصة بالدوري.وكان ويليامس، 36 عامًا، قد أقرّ في آب من العام الماضي بالاحتيال على خطة تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار.وقال المدعي العام الاميركي داميان ويليامس في بيان "لم يكتف ويليامس بالتزوير والخداع فحسب، بل سرق أيضًا هويات الآخرين وهدّد شاهدًا لمواصلة مساعيه الإجرامية".وأضاف المحامي "بسبب أفعاله الإجرامية الوقحة، يواجه ويليامس الآن سنوات في السجن".ويليامس، الذي لعب سابقًا في صفوف نيوجرسي نتس وهيوستن روكتس، كان من ضمن 18 لاعبًا سابقًا في الدوري متهمين في عملية الاحتيال المفصّلة في تشرين الاول 2021.وأفاد المدعون في المحكمة إنه تآمر مع آخرين لتقديم مطالبات احتيالية لخطة امتيازات الصحة والرعاية الاجتماعية الخاصة بالدوري للخدمات الطبية وعلاج الأسنان التي لم يتم تنفيذها.في المقابل، تلقى ويليامس عمولات لا تقل عن 300 ألف دولار.اعترف ويليامس بأنه مذنب في تهمة واحدة بالتآمر للاحتيال على خطة الرعاية الصحية والاحتيال الالكتروني، والتي تصل عقوبتها إلى عشرين عامًا كحدّ أقصى في السجن.كما اعترف بتهمة احتيال هوية، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة عامين كحدّ أدنى.وكجزء من إقراره بالذنب، وافق ويليامس على دفع تعويض قدره 2.5 مليون دولار لخطة الدوري الاميركي.واتُهم ايضا كل من غلين ديفيس، لاعب بوسطن سلتيكس السابق الذي فاز معه ببطولة الدوري عام 2008، وتوني ألن، أيضًا في المخطط، الذي يُزعم أنه بدأ من العام 2017 على الاقل إلى 2021.ومن بين اللاعبين الآخرين الذين تم اتهامهم، شانون براون لاعب لوس أنجليس ليكرز السابق، وسيباستيان تيلفير، الذي لعب لعدة فرق في الدوري من بينها كليفلاند كافالييرز، ولاعب لوس انجليس كليبرز السابق داريوس مايلز.