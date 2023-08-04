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رياضة
كأس العالم في كرة القدم 2034... هل سيكون في أستراليا؟
2023-08-04 | 07:08
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كأس العالم في كرة القدم 2034... هل سيكون في أستراليا؟
كأس العالم في كرة القدم 2034... هل سيكون في أستراليا؟
عبّرت أستراليا عن اهتمامها باستضافة كأس العالم 2034 للرجال في كرة القدم، بحسب مسؤول في الاتحاد المحلي الجمعة، على هامش استضافتها الناجحة لنهائيات السيدات بالتشارك مع جارتها نيوزيلندا.
وقال الرئيس التنفيذي في الاتحاد الأسترالي للعبة جيمس جونسون لصحافيين إنهم ينظرون في إمكانية استضافة مونديال الأندية الموسّع وكأس العالم للرجال "رؤيتنا تمتد محلياً وعالمياً. نكون في أفضل حالاتنا في أستراليا عندما نجلب أبرز البطولات لجماهيرنا".
وتابع "نلاحظ ذلك الآن في كأس العالم للسيدات، حجر الأساس نحو الانطلاق بترشيحات إضافية".
وأردف أن "هناك مونديال الأندية في 2029 سننظر إليه، ثم كأس العالم 2034 للرجال سننظر إليها أيضاً".
وعن آفاق أستراليا وطموحها باستضافة مونديال 2034، قال جونسون لوكالة فرانس برس "من دون أي شكّ، ستستضيف أستراليا كأس العالم للرجال في يوم من الأيام. وهل أفضل من القيام بذلك بعد استضافة أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم للسيدات؟".
وقارن جونسون مع استضافة كندا كأس العالم للسيدات في 2015، ثم استعدادها راهناً لاستقبال مونديال 2026 بالتشارك مع الولايات المتحدة والمكسيك.
وتتضمّن الاستضافات الكبرى لأستراليا في السنوات المقبلة، احتضان أولمبياد 2032 الصيفي في مدينة بريزبين.
*
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