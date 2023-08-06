الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
32
o
البقاع
35
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
32
o
البقاع
35
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
السعودية تؤسس شركة استثمارية في قطاع الرياضة
2023-08-06 | 06:52
شارك
1
min
السعودية تؤسس شركة استثمارية في قطاع الرياضة
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسيس شركة استثمارية بهدف دعم قطاع الرياضة في السعودية والشرق الأوسط وشمال افريقيا، في وقت تنفق المملكة مئات ملايين الدولارات لاستقطاب لاعبي كرة قدم عالميين إليها.
وستستثمر شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية في "الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية"، بحسب بيان للصندوق.
كما تهدف الشركة إلى الاستثمار في "الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستقوم بتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية".
وتسعى السعودية منذ سنوات لتعزيز قطاع الرياضة لديها ضمن خطة تحول اقتصادي، وفي إطار سياسية تقوم على تقوية مصادر القوة الناعمة للمملكة الثرية الطامحة لتلميع صورتها الخارجية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، استحوذ على أندية كرة قدم مؤخرا ما أتاح لهذه الأندية عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثير منهم آتوا مباشرة من الدوري الإنكليزي والإسباني والإيطالي.
وكانت المملكة ألمحت إلى إمكانية التقدم بملف لاستضافة بطولة كأس العالم بكرة القدم في 2030.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار دولية
رياضة
السعودية
شركة استثمارية
الرياضة
الجيش اللبناني يدعو اللبنانيين للاحتفال معه بعيده الـ ٧٨ في ملعب كرة السلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:16
هل تنجح السعودية في وقف الحرب الأوكرانية الروسية؟
تقارير نشرة الاخبار
08:16
هل تنجح السعودية في وقف الحرب الأوكرانية الروسية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السعودية طلبت من رعاياها مغادرة لبنان.. ما هي خلفيات القرار وأبعاده؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السعودية طلبت من رعاياها مغادرة لبنان.. ما هي خلفيات القرار وأبعاده؟
0
خبر عاجل
2023-08-05
معلومات للـLBCI: قرار الخارجية السعودية لا علاقة له إطلاقاً بتداعيات خارج لبنان كما يصورها البعض
خبر عاجل
2023-08-05
معلومات للـLBCI: قرار الخارجية السعودية لا علاقة له إطلاقاً بتداعيات خارج لبنان كما يصورها البعض
0
أخبار دولية
2023-08-05
السعودية تستضيف محادثات بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
2023-08-05
السعودية تستضيف محادثات بشأن أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-04
الجيش اللبناني يدعو اللبنانيين للاحتفال معه بعيده الـ ٧٨ في ملعب كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-04
الجيش اللبناني يدعو اللبنانيين للاحتفال معه بعيده الـ ٧٨ في ملعب كرة السلة
0
رياضة
2023-08-04
كأس العالم في كرة القدم 2034... هل سيكون في أستراليا؟
رياضة
2023-08-04
كأس العالم في كرة القدم 2034... هل سيكون في أستراليا؟
0
رياضة
2023-08-04
بهذه التهمة... الحكم بالسجن 10 سنوات على نجم الـNBA السابق تيرينس ويليامس
رياضة
2023-08-04
بهذه التهمة... الحكم بالسجن 10 سنوات على نجم الـNBA السابق تيرينس ويليامس
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-03
ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-03
ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
16:01
ادعت انها ممرضة وحاولت قتل زوجة صديقها في المستشفى... حقنت الهواء في وريد الضحية ولكن هذا ما حصل!
منوعات
16:01
ادعت انها ممرضة وحاولت قتل زوجة صديقها في المستشفى... حقنت الهواء في وريد الضحية ولكن هذا ما حصل!
0
موضة وجمال
2023-08-02
أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)
موضة وجمال
2023-08-02
أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)
0
أمن وقضاء
03:36
تحرش واعتدى على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة فوقع في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب
أمن وقضاء
03:36
تحرش واعتدى على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة فوقع في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب
0
آخر الأخبار
08:45
سماع اصوات انفجارات من داخل مزارع شبعا من حين إلى آخر وصداها يصل الى مرجعيون وحاصبيا
آخر الأخبار
08:45
سماع اصوات انفجارات من داخل مزارع شبعا من حين إلى آخر وصداها يصل الى مرجعيون وحاصبيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:16
هل تنجح السعودية في وقف الحرب الأوكرانية الروسية؟
تقارير نشرة الاخبار
08:16
هل تنجح السعودية في وقف الحرب الأوكرانية الروسية؟
0
أخبار لبنان
08:16
تحت عنوان "قامت مريم ومضت مسرعة"... تنظيم برنامج "لقاء الشبيبة" في دير سيدة بزمار
أخبار لبنان
08:16
تحت عنوان "قامت مريم ومضت مسرعة"... تنظيم برنامج "لقاء الشبيبة" في دير سيدة بزمار
0
أخبار لبنان
08:07
الراعي: الشباب هم القوة التجَدُدية في الكنيسة والمجتمع والدولة لتحريرِه من فساد السياسيين في الادارات العامة
أخبار لبنان
08:07
الراعي: الشباب هم القوة التجَدُدية في الكنيسة والمجتمع والدولة لتحريرِه من فساد السياسيين في الادارات العامة
0
أخبار لبنان
04:11
قاووق: بصيص أمل وحيد برز في البلد هو الحوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"
أخبار لبنان
04:11
قاووق: بصيص أمل وحيد برز في البلد هو الحوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غلبون.. بيوت الضيافة والإنترنت والكهرباء 24/24
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غلبون.. بيوت الضيافة والإنترنت والكهرباء 24/24
0
السياحة في لبنان
13:43
أهلا بهالطلة من طرابلس.. إطلالة على محميات المدينة البحرية وجزرها
السياحة في لبنان
13:43
أهلا بهالطلة من طرابلس.. إطلالة على محميات المدينة البحرية وجزرها
0
أخبار لبنان
13:41
متحف سرسق نظم لقاء تضامنياً مع عائلات ضحايا إنفجار المرفأ
أخبار لبنان
13:41
متحف سرسق نظم لقاء تضامنياً مع عائلات ضحايا إنفجار المرفأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بؤرة مخالفات ومخدرات ودعارة في المرفأ.. والداخلية تتفرّج
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بؤرة مخالفات ومخدرات ودعارة في المرفأ.. والداخلية تتفرّج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طلاب يتفوقون في الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية.. ماذا عن أحلامهم وخططهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طلاب يتفوقون في الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية.. ماذا عن أحلامهم وخططهم؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بؤرة مخالفات ومخدرات ودعارة في المرفأ.. والداخلية تتفرّج
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بؤرة مخالفات ومخدرات ودعارة في المرفأ.. والداخلية تتفرّج
2
امن وقضاء
13:25
البحرين تحثّ رعاياها على مغادرة لبنان "حفاظاً على سلامتهم"
امن وقضاء
13:25
البحرين تحثّ رعاياها على مغادرة لبنان "حفاظاً على سلامتهم"
3
منوعات
12:10
جريمة تهز إحدى الدول العربية: دافع عن فتاة تعرّضت للتحرش...فضُرب ودُهس بالسيارة! (فيديو)
منوعات
12:10
جريمة تهز إحدى الدول العربية: دافع عن فتاة تعرّضت للتحرش...فضُرب ودُهس بالسيارة! (فيديو)
4
منوعات
14:49
مراهق اقتحم منزل سيدة ثمانينية وهاجمها بدافع السرقة ولكن ما قامت به إنساني وصادم... جريمة غريبة وهذه تفاصيلها!
منوعات
14:49
مراهق اقتحم منزل سيدة ثمانينية وهاجمها بدافع السرقة ولكن ما قامت به إنساني وصادم... جريمة غريبة وهذه تفاصيلها!
5
منوعات
16:01
ادعت انها ممرضة وحاولت قتل زوجة صديقها في المستشفى... حقنت الهواء في وريد الضحية ولكن هذا ما حصل!
منوعات
16:01
ادعت انها ممرضة وحاولت قتل زوجة صديقها في المستشفى... حقنت الهواء في وريد الضحية ولكن هذا ما حصل!
6
منوعات
13:24
تلقت مكالمات جنسية غامضة... طاردها لمدة 15 عاماً وعندما اكتشفت هويته تعرضت لصدمة حياتها!
منوعات
13:24
تلقت مكالمات جنسية غامضة... طاردها لمدة 15 عاماً وعندما اكتشفت هويته تعرضت لصدمة حياتها!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السعودية طلبت من رعاياها مغادرة لبنان.. ما هي خلفيات القرار وأبعاده؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السعودية طلبت من رعاياها مغادرة لبنان.. ما هي خلفيات القرار وأبعاده؟
8
منوعات
14:05
تواجدك داخل المصعد أثناء تعطّله ممكن أن يتسبب بكارثة اذا لم تتبع هذه الخطوات!
منوعات
14:05
تواجدك داخل المصعد أثناء تعطّله ممكن أن يتسبب بكارثة اذا لم تتبع هذه الخطوات!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More