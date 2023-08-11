الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

"يُمثّل أهمية الثقافية"... فهل سيتم هدم معقل ناديي إنتر وميلان؟

2023-08-11 | 02:30
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"يُمثّل أهمية الثقافية"... فهل سيتم هدم معقل ناديي إنتر وميلان؟

اتخذت اللجنة الإقليمية للتراث الثقافي في مقاطعة لومبارديا الإيطالية قراراً بعدم هدم ملعب "سان سيرو" التاريخي الذي كان لعقود طويلة من الزمن وما زال حتى الآن معقل ناديي إنتر وميلان لكرة القدم، وذلك "بسبب أهميته الثقافية".
 
وقالت اللجنة في بيان "خلال جلستها يوم 27 تموز، قررت اللجنة بالإجماع أن المستوى الثاني من ملعب سان سيرو يمثل أهمية ثقافية"، مضيفةً "خلال هذا الاجتماع نفسه، تمت الإشارة أيضاً الى المحفوظات المعروضة في الجناح الغربي للملعب والتي تشير الى النجاحات الوطنية والدولية لإنتر وميلان".
 
وبناء على ذلك، خلصت لجنة التراث الثقافي التي استشارتها بلدية ميلانو، مالكة الملعب، أنه "لا يمكن تدمير سان سيرو".
 
وكان تدمير "سان سيرو"، واسمه الرسمي "جوزيبي مياتسا"، في قلب المشروع الأولي لملعب جديد يريد إنتر وميلان بناءه معاً وليس بعيداً عنه.
 
وبحث الناديان منذ أعوام عدة خطة بناء ملعب جديد سيكون في المكان المحيط بـ"سان سيرو"، وتحديداً مرآب السيارات الخارجي، على أن يقوما بعد الانتهاء من أعمال البناء بهدم الملعب الحالي.
 
لكنهما واجها معارضة شرسة من السلطات المحلية وبعض أطراف الحكومة وذلك لاعتبار "سان سيرو" معلماً يتمتع بأهمية تاريخية.
 
ولاستبدال "سان سيرو"، الملعب الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج وشيّد عام 1926 لكنه لم يعد تلبي احتياجات الفريقين على الرغم من تحديثه لكأس العالم 1990، عمل إنتر وميلان على مشروع ملعب يتسع لـ60 ألف متفرج تحيط به المرافق الرياضية، التجارية والترفيهية، على يكون الافتتاح عام 2027.
 
لكن الناديين يستكشفان الآن مشاريع منفصلة عن بعضهما البعض.
 
وفي 2026، سيستضيف "سان سيرو" حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في ميلانو-كورتينا دامبيتسو.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

اللجنة الإقليمية للتراث الثقافي

مقاطعة لومبارديا

إيطاليا

هدم

ملعب

سان سيرو

معقل

ناديي

إنتر

ميلان

كرة القدم.

مفاجأة سارّة... زوجة اللاعب اللبناني أمير سعود حامل للمرة الثانية والأخير يكشف عن جنس الطفل! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-05-17

مواجهة مدينة ميلان تنتهي لصالح الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

LBCI
منوعات
13:56

فيديو اجتاح الإنترنت... "موقف بطولي" لطبيب عربي تعثّر مرتين لإنقاذ مريض في المستشفى!

LBCI
أخبار دولية
2023-08-06

أكثر من 30 مفقودا إثر غرق قاربين لمهاجرين قبالة إيطاليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-05

غلبون.. بيوت الضيافة والإنترنت والكهرباء 24/24

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
15:30

مفاجأة سارّة... زوجة اللاعب اللبناني أمير سعود حامل للمرة الثانية والأخير يكشف عن جنس الطفل! (فيديو)

LBCI
رياضة
2023-08-09

روي تابت يحسم لقب بطولة كأس لبنان للتنس لعام ٢٠٢٣ على ملاعب نادي برمانا

LBCI
رياضة
2023-08-07

المهاجم كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة في مكة: "الحمدللّه" (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-06

روجيه فغالي يحصد مزيدا من الانتصارات ضمن بطولة لبنان للرالي 2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-08

بعد اختفاء ابنة الـ8 سنوات... عثروا على حذائها ثم اكتشفوا الفاجعة!

LBCI
منوعات
08:57

ممثلة إباحية ترصد كاميرا خفية داخل منزل استأجرته مع حبيبها…. ومشاهد حميمة نُشرت!

LBCI
منوعات
07:05

وضعت الفطر السام في الطعام ودعتهم لوجبة عائلية... جريمة قتل مدروسة وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
04:03

لقاء بين بخاري ومنصوري... ماذا بحثا؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:37

الكحالة تودّع فادي بجاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

اهدن تطلق مهرجاناتها الليلة... وناصيف زيتون يوجّه رسالة الى اللبنانيين عبر الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عقوبات أميركية - بريطانية وكندية على رياض سلامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لبنان يواصل مبارياته التحضيرية لكأس العالم في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الكحالة بلدة مواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

منظمة ACS تطلق بطولة الكيك بوكسينغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أهلا بهالطلة من قلعة نيحا الشوف وجوارها الأخضر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بالرصاص والتصعيد...الضاحية ودّعت قصّاص والحزب للمسيحيين حمى معلولا لا ليُقتل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

هكذا صرفت أكثر من ٢٠ مليار دولار من أموال المودعين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:51

وزارة الخزانة الأميركية أصدرت عقوبات مرتبطة بلبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورجا سلامة وندي سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بالرصاص والتصعيد...الضاحية ودّعت قصّاص والحزب للمسيحيين حمى معلولا لا ليُقتل!

LBCI
خبر عاجل
02:04

أسعار المحروقات تسجل إرتفاعًا جديدًا

LBCI
خبر عاجل
12:32

بيان صادر عن عدد من النواب: ما جرى في الكحالة برهن أن المساكنة بين الدولة ودويلة حزب الله ومنظومته أصبح مستحيلا

LBCI
منوعات
09:17

محاولة اختطاف طفلة من والدتها أدت الى فقدانها لاصبع قدمها...وتدخّل المارّة للامساك بالخاطف!

LBCI
منوعات
12:03

واقعة صادمة... اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها بالقوة فيما كان برفقة والدته! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:18

المكتب الاعلامي لوزير الدفاع: هو بخير ولكن الزجاج الخلفي لسيارته اصيب بالرصاص

LBCI
منوعات
08:57

ممثلة إباحية ترصد كاميرا خفية داخل منزل استأجرته مع حبيبها…. ومشاهد حميمة نُشرت!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More