النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان إلى نادي الهلال

نجم جديد يضيء كرة القدم بعدما تحدثت مصادر صحافية موثوق بها عن موافقة النجم البرازيلي نيمار على الانتقال الى نادي الهلال قادما من باريس سان جيرمان.وفي التفاصيل فإن عقد نيمار الجديد مع النادي السعودي هو لموسمين وسيتقاضى بموجبه 160 مليون يورو.