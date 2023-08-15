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رياضة
منشور عن نيمار ومبابي يثير الجدل... فهل عادت المياه إلى مجاريها بينهما؟
2023-08-15 | 07:34
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منشور عن نيمار ومبابي يثير الجدل... فهل عادت المياه إلى مجاريها بينهما؟
منشور عن نيمار ومبابي يثير الجدل... فهل عادت المياه إلى مجاريها بينهما؟
أبدى نجم كرة القدم البرازيلي نيمار اعجابه بمنشور على إنستغرام عنه وعن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعد خروج الأخير من حسابات سان جرمان في الجولة التحضيرية وعدم مشاركته في اولى مباريات الفريق بالدوري الفرنسي ضد لوريان.
وجاء هذا الأمر بالتزامن مع مغادرة ليونيل ميسي إلى انتر ميامي الأميركي، واتجاه نيمار الى الدوري السعودي.
وجاء في المنشور "مفارقةً: في الصيف الماضي، أوضح مبابي لباريس سان جرمان أنه لم يعد هناك مكان له ولنيمار في نفس الفريق. ومن باب الصدفة، في اليوم الذي تم فيه الاعلان عن قرب انتقال نيمار الى الهلال السعودي، عاد مبابي الى التدريب وهو في غاية السعادة".
المصدر
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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