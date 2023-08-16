الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
35
o
الجنوب
31
o
البقاع
38
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Reel Rock
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
35
o
الجنوب
31
o
البقاع
38
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بعد نيمار ومبابي... ما هي أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم؟
2023-08-16 | 02:45
شارك
2
min
بعد نيمار ومبابي... ما هي أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم؟
بعد تعاقده مع تشلسي الانكليزي مقابل 133 مليون يورو، بات لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعد البرازيلي نيمار والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
ووفق وكالة فرانس برس الإخلارية، إليكم أغلى 10 صفقات في تاريخ رياضة كرة القدم:
1- نيمار (البرازيل): من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي عام 2017 مقابل 222 مليون يورو
2- كيليان مبابي (فرنسا): من موناكو الفرنسي إلى باريس سان جرمان موسم 2017-2018 مقابل 180 مليون يورو
3- مويسيس كايسيدو (الإكوادور): من برايتون الانكليزي إلى تشلسي الانكليزي عام 2023 مقابل 133 مليوناً
4- جواو فيليكس (البرتغال): من بنفيكا البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019 مقابل 126 مليوناً 5
- ديكلان ريس ((إيرلندا/انكلترا): من وست هام يونايتد الانكليزي إلى أرسنال الانكليزي عام 2023 مقابل 122 مليوناً
6- إنسو فرنانديس (الأرجنتين): من بنفيكا إلى تشلسي عام 2023 مقابل 121 مليوناً
7- فيليبي كوتينيو (البرازيل): من ليفربول الإنكليزي إلى برشلونة عام 2018 مقابل 120 مليوناً (اضافة إلى 40 مليون مكافآت، حسب تقارير صحافية)
8- أنطوان غريزمان (فرنسا): من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة عام 2019 مقابل 120 مليونا
9- جاك غريليش (إنكلترا): من أستون فيلا الانكليزي إلى مانشستر سيتي الانكليزي عام 2021 مقابل 117 مليوناً
10- إدين هازار (بلجيكا): من تشلسي إلى ريال مدريد الإسباني عام 2019 مقابل 115 مليونا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
أغلى
صفقة
تاريخ
كرة القدم
نيمار
مبابي
برشلونة
باريس سان جرمان
مويسيس كايسيدو.
منشور عن نيمار ومبابي يثير الجدل... فهل عادت المياه إلى مجاريها بينهما؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
07:34
منشور عن نيمار ومبابي يثير الجدل... فهل عادت المياه إلى مجاريها بينهما؟
رياضة
07:34
منشور عن نيمار ومبابي يثير الجدل... فهل عادت المياه إلى مجاريها بينهما؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-30
المغرب يدخل التاريخ ببطولة العالم لكرة القدم للسيدات
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-30
المغرب يدخل التاريخ ببطولة العالم لكرة القدم للسيدات
0
رياضة
2023-07-24
عرض خرافي من نادي الهلال السعودي لضم نجم فرنسا في كرة القدم مبابي
رياضة
2023-07-24
عرض خرافي من نادي الهلال السعودي لضم نجم فرنسا في كرة القدم مبابي
0
رياضة
2023-07-20
"سأكون متواجداً مع حب أو من دونه"... نيمار يؤكد رغبته في البقاء مع باريس سان جرمان
رياضة
2023-07-20
"سأكون متواجداً مع حب أو من دونه"... نيمار يؤكد رغبته في البقاء مع باريس سان جرمان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
07:34
منشور عن نيمار ومبابي يثير الجدل... فهل عادت المياه إلى مجاريها بينهما؟
رياضة
07:34
منشور عن نيمار ومبابي يثير الجدل... فهل عادت المياه إلى مجاريها بينهما؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-14
عقد لعامين لنيمار مع نادي الهلال السعودي
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-14
عقد لعامين لنيمار مع نادي الهلال السعودي
0
رياضة
2023-08-13
بعد أن حقق أول لقب مع النصر السعودي.. رونالدو يعلق: فخور للغاية
رياضة
2023-08-13
بعد أن حقق أول لقب مع النصر السعودي.. رونالدو يعلق: فخور للغاية
0
رياضة
2023-08-11
هل ستتم صفقة انتقال هاري كاين الى صفوف بايرن ميونيخ؟
رياضة
2023-08-11
هل ستتم صفقة انتقال هاري كاين الى صفوف بايرن ميونيخ؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:03
هل تنفصل نانسي عجرم عن فادي الهاشم؟
فنّ
04:03
هل تنفصل نانسي عجرم عن فادي الهاشم؟
0
فنّ
2023-08-15
الموت يُفجع وليد توفيق بأعز الناس
فنّ
2023-08-15
الموت يُفجع وليد توفيق بأعز الناس
0
أخبار لبنان
2023-07-29
وزارة التربية: نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة منتصف الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
2023-07-29
وزارة التربية: نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة منتصف الأسبوع المقبل
0
منوعات
2023-08-08
طفل أراد أن يتحول إلى "سبايدر مان" فوضع عنكبوب "الأرملة السوداء" على يده ليعضّه... والنتيجة كارثية!
منوعات
2023-08-08
طفل أراد أن يتحول إلى "سبايدر مان" فوضع عنكبوب "الأرملة السوداء" على يده ليعضّه... والنتيجة كارثية!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:42
زيارة ميدانية لحمية وفياض للقاعدة اللوجستية في المطار لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر
أخبار لبنان
03:42
زيارة ميدانية لحمية وفياض للقاعدة اللوجستية في المطار لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
خطر الحرائق على الابواب.. فهل الدفاع المدني جاهز للمواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
خطر الحرائق على الابواب.. فهل الدفاع المدني جاهز للمواجهة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
العام الدراسي في المدارس الرسمية بإنتظار قرار آخر لحظة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
العام الدراسي في المدارس الرسمية بإنتظار قرار آخر لحظة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من تداعيات النزوح السوري تزايد الزيجات غير المسجلة رسميا في الدوائر اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من تداعيات النزوح السوري تزايد الزيجات غير المسجلة رسميا في الدوائر اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
سوريا في القاهرة.. ماذا تفعل هناك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
سوريا في القاهرة.. ماذا تفعل هناك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أهلا بهالطلة من مدينة صور وصناعاتها التاريخية الحية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أهلا بهالطلة من مدينة صور وصناعاتها التاريخية الحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لعيد السيدة في لبنان نكهة خاصة والهريسة بركة العيد
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لعيد السيدة في لبنان نكهة خاصة والهريسة بركة العيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اختتام بطولة لبنان لتسلق الصخور بمركبات الدفع الرباعي
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اختتام بطولة لبنان لتسلق الصخور بمركبات الدفع الرباعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
منتخب لبنان لكرة السلة يواجه نظيره ساحل العاج اليوم في لقاء تحضيري لبطولة كأس العالم 2023
تقارير نشرة الاخبار
13:21
منتخب لبنان لكرة السلة يواجه نظيره ساحل العاج اليوم في لقاء تحضيري لبطولة كأس العالم 2023
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات..
2
خبر عاجل
04:42
لودريان يوجه سؤالين إلى النواب... ما هما؟
خبر عاجل
04:42
لودريان يوجه سؤالين إلى النواب... ما هما؟
3
فنّ
04:03
هل تنفصل نانسي عجرم عن فادي الهاشم؟
فنّ
04:03
هل تنفصل نانسي عجرم عن فادي الهاشم؟
4
تقارير نشرة الاخبار
13:00
معامل تغشّ المواطن..جراثيم ونشاء وزيوت.. والتسمية "لبنة بلديّة"
تقارير نشرة الاخبار
13:00
معامل تغشّ المواطن..جراثيم ونشاء وزيوت.. والتسمية "لبنة بلديّة"
5
فنّ
10:22
مبلغ خيالي تقاضته النجمة مارغوت روبي في فيلم "باربي"... الرقم تخطى التوقعات!
فنّ
10:22
مبلغ خيالي تقاضته النجمة مارغوت روبي في فيلم "باربي"... الرقم تخطى التوقعات!
6
منوعات
11:07
حادثة مروعة في واحدة من أضخم مُدن الملاهي... وقعت في بركة مليئة بالمياه! (صور)
منوعات
11:07
حادثة مروعة في واحدة من أضخم مُدن الملاهي... وقعت في بركة مليئة بالمياه! (صور)
7
موضة وجمال
02:46
بالبكيني والنظارات الشمسية... جورجينا رودريغيز تستمتع بالحرارة المرتفعة في السعودية (صور)
موضة وجمال
02:46
بالبكيني والنظارات الشمسية... جورجينا رودريغيز تستمتع بالحرارة المرتفعة في السعودية (صور)
8
أمن وقضاء
02:20
إحتراق مطعم Rikky'z في شبروح - فاريا... (فيديو)
أمن وقضاء
02:20
إحتراق مطعم Rikky'z في شبروح - فاريا... (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More