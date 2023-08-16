بعد نيمار ومبابي... ما هي أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم؟

بعد تعاقده مع تشلسي الانكليزي مقابل 133 مليون يورو، بات لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعد البرازيلي نيمار والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ووفق وكالة فرانس برس الإخلارية، إليكم أغلى 10 صفقات في تاريخ رياضة كرة القدم:

1- نيمار (البرازيل): من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي عام 2017 مقابل 222 مليون يورو

2- كيليان مبابي (فرنسا): من موناكو الفرنسي إلى باريس سان جرمان موسم 2017-2018 مقابل 180 مليون يورو

3- مويسيس كايسيدو (الإكوادور): من برايتون الانكليزي إلى تشلسي الانكليزي عام 2023 مقابل 133 مليوناً

4- جواو فيليكس (البرتغال): من بنفيكا البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019 مقابل 126 مليوناً 5

- ديكلان ريس ((إيرلندا/انكلترا): من وست هام يونايتد الانكليزي إلى أرسنال الانكليزي عام 2023 مقابل 122 مليوناً

6- إنسو فرنانديس (الأرجنتين): من بنفيكا إلى تشلسي عام 2023 مقابل 121 مليوناً

7- فيليبي كوتينيو (البرازيل): من ليفربول الإنكليزي إلى برشلونة عام 2018 مقابل 120 مليوناً (اضافة إلى 40 مليون مكافآت، حسب تقارير صحافية)

8- أنطوان غريزمان (فرنسا): من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة عام 2019 مقابل 120 مليونا

9- جاك غريليش (إنكلترا): من أستون فيلا الانكليزي إلى مانشستر سيتي الانكليزي عام 2021 مقابل 117 مليوناً

10- إدين هازار (بلجيكا): من تشلسي إلى ريال مدريد الإسباني عام 2019 مقابل 115 مليونا