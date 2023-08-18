ميسي لم يرغب في مغادرة برشلونة...ولكن!

ميسي لم يرغب في مغادرة برشلونة...ولكن!



قال النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الخميس إنه وجد سعادته مجدداً منذ انضمامه إلى إنتر ميامي الاميركي، واصفاً انتقاله إلى الدوري الاميركي لكرة القدم بأنه "نقيض" انتقاله من برشلونة الاسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي.



ميسي، الذي سجّل تسعة أهداف في ست مباريات منذ انضمامه الى ميامي، التحق بالنادي الاميركي بعد موسمين في فرنسا مع سان جرمان.



وفي حديثه لوسائل الإعلام المحلية لأوّل مرة منذ وصوله، تحدّث ميسي الهادئ بشكل إيجابي عن حياته في جنوب فلوريدا وقارنها مع الوقت الذي قضاه في العاصمة الفرنسية، والتي الى وصلت الى نهايتها في وقت سابق من هذا العام مع صيحات استهجان من مشجعي سان جرمان تجاهه.



وقال "كما قلت في ذلك الوقت، لم تكن رحلتي إلى باريس شيئًا أريده، ولم أرغب بأن أغادر برشلونة".



وتابع "حسنًا، كان علي أيضًا التأقلم مع مكان مختلف تمامًا عن المكان الذي كنت أعيش فيه طوال حياتي، سواء من حيث المدينة أو بالمعنى الرياضي، وكان الأمر صعبًا، ولكن عكس ما يحدث لي الان هنا".



انضم ميسي الى برشلونة عن عمر 13 قادمًا من الارجنتين، وجاء انتقاله بعد اعوام طويلة من النجاح اثر ازمة اقتصادية كبيرة عاشها النادي الكاتالوني.



وخرجت تكهنات في بداية الصيف عن امكانية عودة ميسي الى برشلونة او انتقاله الى الدوري السعودي الذي ينفق اموالا طائلة، غير انّ النجم الارجنتيني ابدى سعادته بقراره.



وقال البرغوث الارجنتيني "يمكنني أن أخبرك أنني سعيد جدًا بالقرار الذي اتخذناه، ليس فقط بشأن اللعبة، وكيف تسير الأمور، ولكن لعائلتي، وكيف نعيش يومًا بعد يوم، وكيف نستمتع بالمدينة، لهذه التجربة الجديدة واستقبال الناس كان استثنائيًا منذ اليوم الاول وليس فقط في ميامي".



وأضاف "لقد قمت برحلتين بعيدتين مع الفريق وكانت معاملة الناس تجاهي مذهلة. لذلك أنا ممتن وسعيد للحظة التي أعيش فيها وقبل كل شيء أن أتمكن من الاستمرار في الاستمتاع بما أحببت طوال حياتي، للعب وأن يكون قادراً على فعل ذلك بهذه الطريقة بفرح"، مشدداً على أن قراره اتخذه مع عائلته.



ويملك ميسي فرصة الظفر بلقبه الاول مع ناديه الجديد عندما يواجهون ناشفيل السبت في نهائي كأس الرابطة.



كذلك، سيكون اول القاب النادي الذي تأسس قبل ثلاثة اعوام.



وقال "سيكون أمرا رائعا، أليس كذلك؟ بالنسبة لي ولكل من هو مشجع للنادي وللنادي نفسه".



وتابع "نريد أن نكون نقطة مرجعية والفوز باللقب سيساعدنا كثيرًا في ذلك. إنه ناد صغير جدًا، لقد كان موجودًا لفترة قصيرة جدًا، والفوز باللقب الأول سيكون أمرًا رائعًا لنا جميعًا".

