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سقط عن صهوة جواد ودخل في غيبوبة... حارس سان جرمان يخرج من المستشفى ورسالة مؤثرة لجمهوره! (صورة)

2023-08-18 | 13:22
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سقط عن صهوة جواد ودخل في غيبوبة... حارس سان جرمان يخرج من المستشفى ورسالة مؤثرة لجمهوره! (صورة)

سيخرج الإسباني سيرخيو ريكو حارس المرمى البديل لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، من مستشفى "فيرجن ديل روسيو" في إشبيلية الجمعة بعد نحو ثلاثة أشهر من تعرضه لحادث خطير على جواد.
 
اعطي ريكو الضوء الاخضر من المستشفى وسيخرج يوم الجمعة، وفقًا لمصادر طبية.
 
ووفق وكالة فرانس برس، كان الإسباني البالغ من العمر 29 عامًا قد دخل إلى مستشفى في إشبيلية منذ 28 آيار لإصابته في الرأس بعد حادثة سقوطه عن صهوة جواد في مهرجان محلي.
 
بعدما بقي عدة أيام في غيبوبة، خرج حارس المرمى من وحدة العناية المركزة في 5 تموز. وبعد خمسة أيام، نشر اللاعب رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي طمأن فيها محبيه عن حالته الصحية.
 
وكتب حارس المرمى على إنستغرام "أردت أن أشكر كل من أظهر لي الحب خلال هذه الأيام الصعبة. أواصل العمل على شفائي".
 
وأضاف حارس مرمى إشبيلية السابق، الذي فاز معه بالدوري الأوروبي مرتين قبل أن ينضم إلى سان جرمان في 2020 "أشعر مرة أخرى بأنني محظوظ جدًا، شكرًا لكم جميعًا وآمل أن أراكم مرة أخرى قريبًا".
 
 
 
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