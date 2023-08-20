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اختتام الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
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رياضة
اختتام الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
2023-08-20 | 13:56
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اختتام الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
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