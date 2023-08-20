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اشكال في مجمع فؤاد شهاب في نهاية لقاء فريقي البرج ونادي الراسينغ
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رياضة
اشكال في مجمع فؤاد شهاب في نهاية لقاء فريقي البرج ونادي الراسينغ
2023-08-20 | 14:08
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اشكال في مجمع فؤاد شهاب في نهاية لقاء فريقي البرج ونادي الراسينغ
فيما كرة السلة اللبنانية تسجل تميزاً في الداخل والخارج، كانت كرة القدم ضحية ممارسات غير رياضية.
فمرة جديدة كان مجمع فؤاد شهاب في جونية مسرحاً لإشكال في نهاية لقاء فريقي البرج ونادي الراسينغ ، ضمن بطولة لبنان للدرجة الاولى في كرة القدم، والذي إنتهى بالتعادل ١-١.
ووقع الإشكال بين جمهور البرج والقوى الامنية عندما حاول أحد لاعبي البرج الذي كان يتابع اللقاء من المدرجات، الدخول إلى أرض الملعب للإحتجاج على النتيجة، فتعرض للصد من قبل القوى الأمنية، وتطور الإشكال، ما إستدعى تدخل قوى الجيش اللبناني.
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