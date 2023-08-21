الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

التوسّع السعودي في كرة القدم "مشروع طويل الأمد" وفق مسؤول في الدوري

2023-08-21 | 04:04
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
التوسّع السعودي في كرة القدم "مشروع طويل الأمد" وفق مسؤول في الدوري

التوسّع السعودي في كرة القدم "مشروع طويل الأمد" وفق مسؤول في الدوري

يندرج التوسع الاستثنائي لكرة القدم السعودية ضمن "مشروع طويل الأمد" بدعم حكومي قوي، خلافاً للفورة الصينية الوجيزة، بحسب ما قال رئيس عمليات الدوري كارلو نهرا لوكالة فرانس برس.

وأوضح نهرا أن الدوري السعودي لكرة القدم يحظى بالتزام قوي من المسؤولين في البلاد، بهدف أن يصبح من أفضل الدوريات العالمية.

وتحدّث نهرا السبت على هامش تقديم نادي الهلال لاعبه الجديد النجم البرازيلي نيمار الذي انضمّ الى البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة ومجموعة من نجوم اللعبة، الى نواد سعودية، بعد صفقات باذخة كلفت مئات الملايين من الدولارات.

وقال نهرا من استاد الملك فهد الدولي في الرياض "لا نتوقع حدوث هذا الشيء بين ليلة وضحاها. ليس حدثاً في نهاية أسبوع، بل هو مشروع طويل الأمد والجميع يتقبل هذا الأمر".

وتابع "يجب أن نقوم بكل الأشياء الصحيحة لتحقيق الأهداف المطلوبة".

وأدى التوسع السريع في الدوري السعودي إلى اجراء مقارنات مع الدوري الصيني الذي استقدم عددا من النجوم خصوصاً من البرازيل، قبل أن تواجه الأندية مشكلات مالية.

في إحدى المراحل، جعل غوانغجو إيفرغراندي من الأرجنتيني داريو كونكا أحد أعلى اللاعبين أجراً في العالم، فيما أنفق شنغهاي شنهوا 730 ألف دولار أسبوعياً، بحسب تقارير، على الأرجنتيني كارلوس تيفيس.

وقال نهرا "هذه المقارنات حتمية... لكن بالنسبة لنا، حقيقة هذا المشروع جزء من مشروع تحوّلي ينقل هذا البلد إلى المكان الذي يريده".



لا حدود للطموح

 
وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، استحوذ على أربعة أندية كرة قدم مؤخراً، هي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ما أتاح لها عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثير منهم أتوا مباشرة من الدوري الإنكليزي والإسباني والإيطالي.

ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان (37 عاماً) لولاية العهد في 2017، تشهد المملكة التي ظلت مغلقة لعقود، انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً واسع النطاق وغير مسبوق.

وتسعى السعودية منذ سنوات لتعزيز قطاع الرياضة لديها ضمن خطة تحول اقتصادي، وفي إطار سياسية تقوم على تقوية مصادر القوة الناعمة للمملكة الثرية الطامحة لتلميع صورتها الخارجية.

وأردف نهرا "في النهاية، ما نحاول القيام به هو تقديم الترفيه للسعوديين من خلال كرة القدم".

وأضاف "تمتد الاستراتيجية على 360 درجة، مع العديد من العناصر. في جوهرها، أحد تلك الأهداف المرسومة هو كيفية تحسين الأداء في الملعب، مع لاعبين عالميين مرتفعي المستوى".

وكشف نهرا ان الأندية الأربعة الكبرى التي استحوذها صندوق الاستثمارات العامة، لا تزال تسعى لضمّ المزيد من اللاعبين قبل اغلاق باب الانتقالات الصيفية في السعودية في 20 أيلول، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من اغلاقه في أوروبا "هناك أندية لا تزال تبحث عن لاعبين" واصفاً أهدافها من اللاعبين بأنها "سريّة".

ورغم أن الهلال هو ثاني أكثر الأندية إنفاقاً في العالم هذا الصيف، فإن الميزانية ليست بلا حدود والهدف هو أن تصبح الأندية قادرة على الصمود مالياً وربما أن تصبح خاصة. "هناك حدود للانفاق، لكننا فهمنا منذ البداية انه من أجل الحصول على لاعبين مميزين نحتاجهم للتأثير هنا، نحتاج إلى إنفاق المبالغ المناسبة لذلك".

وتابع "نحن محظوظون بما يكفي للحصول على الدعم راهناً، والذي سيستمر لفترة.. لكن علينا أيضاً مسؤولية أن نساعدهم في عبور الجسر الى الجانب الآخر وان يصبحوا مستقلين مالياً أيضاً".

وعبّر نهرا عن ثقته المطلقة بأن يصبح الدوري السعودي بين أفضل خمس دوريات عالمية من حيث قياس جودة اللاعبين، الحضور في الملاعب والنجاح التجاري "لا حدود لطموح الناس هنا"، مشيراً الى ان لقب دوري أبطال آسيا هو الهدف الرئيس للاندية السعودية.

 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

الدوري

السعودي

كرة

القدم

اختتام الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-08-17

الدوري السعودي لكرة القدم يقترب من الدوريات الاوروبية الكبرى من ناحية الانفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-29

انتقال أهم نجوم كرة القدم الأوروبية الى الدوري السعودي يتواصل...

LBCI
رياضة
2023-07-24

عرض خرافي من نادي الهلال السعودي لضم نجم فرنسا في كرة القدم مبابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-29

الاندية السعودية في كرة القدم تواصل خطف نجوم الاندية الاوروبية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:56

اختتام الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-19

النجم البرازيلي نيمار يصل إلى الرياض للانضمام إلى نادي الهلال

LBCI
رياضة
2023-08-18

سقط عن صهوة جواد ودخل في غيبوبة... حارس سان جرمان يخرج من المستشفى ورسالة مؤثرة لجمهوره! (صورة)

LBCI
رياضة
2023-08-18

ميسي لم يرغب في مغادرة برشلونة...ولكن!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:45

الموت يفجع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد

LBCI
منوعات
2023-08-20

سائق شاحنة اتبع تعليمات تطبيق الملاحة فعلق بين مبنيين... لحظات خاطفة للأنفاس وهذا مصيره!

LBCI
منوعات
05:52

أكل له جواز سفره... قبل أيام من الاحتفال الكبير: كلبٌ يخرّب زفاف العروسين!

LBCI
أمن وقضاء
05:17

ما جديد ملف الملهى الليلي Palms The Legend؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:12

حفاوة بالغة لنادي الهلال السعودي في إستقبال النجم البرازيلي نيمار

LBCI
رياضة
14:08

اشكال في مجمع فؤاد شهاب في نهاية لقاء فريقي البرج ونادي الراسينغ

LBCI
رياضة
13:56

اختتام الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

راحوا…وتركوا زبالتن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مدينة صور تبث اجواء فرح وموسيقى وتجمع ابناءها والزوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

إهمج تستقبل الليلة ضمن مهرجاناتها النجمين معين شريف وهشام الحاج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

أهلا بهالطلة من ديوانية مغدوشة وشوارعها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

بلدة عندقت العكارية تنقب عن آثار منها معاصر زيتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

النبيذ اللبناني متفوق بشهادة خبراء فرنسيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:56

"لما تفاجئ أهلك بالليل"... بين نادين الراسي ووالديها: قلوب وتصفيق وقبلات! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:50

طيار توفي داخل مرحاض الطائرة خلال رحلة من ميامي إلى تشيلي... وهذا مصير الطائرة!

LBCI
منوعات
12:58

أزعجه نباح الكلب وقرر ذبحه ولكن النتيجة كانت مرعبة ودموية... إليكم ما حصل!

LBCI
أخبار لبنان
09:29

تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ: شكرا لشعب لبنان العظيم الذي رقص على دمنا بالأمس

LBCI
فنّ
11:38

بعد البلبلة حول التعهد الذي فُرض على الإعلاميين لحضور حفل عمرو دياب... هذا ما أوضحته الشركة المنظمة للحفل!

LBCI
منوعات
12:32

حبيبة نيمار تسرق الأضواء من جورجينا رودريغيز بعد انتقالها الى السعودية! (صور وفيديو)

LBCI
حال الطقس
02:19

الكتل الحارة مستمرة.. اليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
10:18

غادر منزله ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئاً؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More