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"أعلم أنك فخور بي"... بطلة كرة قدم تُصعق بخبر وفاة والدها عشية فوزها بكأس العالم!

2023-08-21 | 09:15
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"أعلم أنك فخور بي"... بطلة كرة قدم تُصعق بخبر وفاة والدها عشية فوزها بكأس العالم!

نشرت أولغا كارمونا غارسيا، البطلة الإسبانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، تغريدة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على تويتر عن والدها ليل الأحد، وذلك بعد أن علمت بوفاته في أعقاب فوزها على منتخب إنجلترا.
 
وتوفي والد أولغا يوم الجمعة إلا أنه تم إخفاء الخبر عنها حتى لا يؤثر الأمر على تركيزها أثناء خوض المباراة ضدّ "اللبؤات" (لقب لاعبات المنتخب الإنكليزي).
 
وغرّد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد المباراة على تويتر بالقول: "نأسف بشدة لإعلان وفاة والد أولغا كارمونا. علمت لاعبة كرة القدم النبأ المحزن بعد نهائي كأس العالم. نحبك يا أولغا، أنت جزء من تاريخ كرة القدم الإسبانية".
 
ونشرت اللاعبة المحترفة في نادي Real Madrid والمنتخب الإسباني، والبالغة من العمر 23 عامًا، في وقت لاحق ليل الأحد منشوراً جاء فيه: "منحني والدي القوة لتحقيق أمر فريد".
 
وأضافت "أعلم أنك كنت تراقبني الليلة وأنك فخور بي. ارقد بسلام يا أبي".
 
ويُذكر أن اللاعبة الإسبانية سجلت الهدف الوحيد في المباراة ضدّ إنجلترا، ما أدّى إلى فوز الفريق بنتيجة 0-1.
 
 
 
 
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