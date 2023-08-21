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رياضة
بعد تقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها... رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر (فيديو)
2023-08-21 | 10:46
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بعد تقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها... رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر (فيديو)
بعد تقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها... رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر (فيديو)
اعتذر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس لتقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها، خلال تتويج منتخب بلادها بلقب كأس العالم للسيدات الأحد في سيدني.
وأثار تقبيل روبياليس (45 عاماً) لاعبة الوسط على شفتيها ردود فعل عالمية، بيد انه قال الإثنين في مقطع فيديو نشره التلفزيون الإسباني "بالتأكيد ارتكبت خطأ وعلي الاقرار بذلك. حصل ذلك دون أية نية سيئة، في لحظة فرح كبيرة. هنا نراها (القبلة) طبيعية، لكن في الخارج أحدثت فوضى".
تابع روبياليس "لا خيار لدي سوى الاعتذار والتعلّم من ذلك... وعند تمثيل الاتحاد أن أكون أكثر انتباهاً"، منتقداً الضجة التي أحدثها هذا الأمر.
وكان وزير الرياضة الإسبانية طالب في وقت سابق الإثنين روبياليس بالاعتذار.
قال ميكيل إيسيتا للإذاعة الإسبانية الوطنية "أعتقد انه من غير المقبول تقبيل لاعبة على شفتيها لتهنئتها... عليه تقديم تفسيرات والاعتذار، هذا هو الأمر المنطقي".
وفيما اعتبر الوزير ان الفوز على إنكلترا في النهائي 1-0 والتتويج للمرة الأولى في تاريخ البلاد، كان "لحظة من المشاعر الجياشة"، أضاف ان المسؤولين "عليهم توخي الحذر الشديد، لأننا نوجّه رسالة للمجتمع والرسالة هي حقوق متساوية، والاحترام".
هذا وشدّد روبياليس انه يتمتع بـ"علاقة رائعة" مع هيرموسو التي دافعت عن رئيس اتحادها بعد تقبيلها "لم يعجبني ذلك"، رغم أنها كانت تضحك وهي تتحدث.
وقالت في وقت لاحق إن هذه اللحظة نابعة من "تصرف عاطفي طبيعي".
وقالت هيرموسو في تصريحات نقلها الاتحاد الاسباني "كان تصرفًا عفويًا تمامًا متبادلاً بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم".
وأضافت "الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعًا كان رائعًا وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان....لقد فزنا بكأس العالم ولن نحيد عما هو مهم".
وأهدرت هيرموسو ركلة جزاء في المباراة لكن إسبانيا صمدت لتفوز بهدف أولغا كارمونا في الشوط الأول.
*
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