لبنان يشارك في بطولة WNBF في الامارات العربية مع خمسة لاعبين

لبنان يشارك في بطولة WNBF في الامارات العربية مع خمسة لاعبين



سيشارك لبنان في بطولة WNBF لكمال الأجسام التي ستكون بتاريخ ٢٦ من شهر آب الجاري في الامارات العربية وتحديدًا في دبي.



وتأتي هذه المشاركة للبنان مع ٥ شباب لبنانيين سيشاركون في البطولة عن فئات وأوزان مختلفة:



- شربل جميل: junior men physique and open body building عن وزن ٦٤ كغ.



- دايفيد كيوان: open bodybuilding and junior open bodybuilding عن وزن ٨٠ كغ.



- محمد علي: open bodybuilding عن وزن ٨٣ كغ.



-الياس طرشة: junior open bodybuilding and open bodybuilding عن وزن ٧٥ كغ.



-حبيب العلم: open bodybuilding عن وزن ٨٨ كغ.



نذكر أن بطولة WNBF تعد من البطولات العالمية المهمة حيث ان الحائز على المرتبة الاولى سيتأهل للـ world championship العالمية.