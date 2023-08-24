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ميسي على بعد فوز من لقب ثانٍ بألوان إنتر ميامي

2023-08-24 | 01:55
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ميسي على بعد فوز من لقب ثانٍ بألوان إنتر ميامي

ميسي على بعد فوز من لقب ثانٍ بألوان إنتر ميامي

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد فوز من إحراز لقبه الثاني بألوان فريقه الجديد إنتر ميامي، وذلك بعد التأهل معه الى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم بالفوز على سينسيناتي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي الأربعاء.
 
وسبق لميسي أن قاد إنتر ميامي السبت الى لقب كأس الرابطتين بالفوز في النهائي على ناشفيل بركلات الترجيح 10-9 بعد تعادلهما 1-1، ليصبح نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي سابقاً على بعد فوز من لقب ثانٍ بألوان فريقه الجديد.
 
وتعتبر كأس الولايات المتحدة المفتوحة من أقدم المسابقات الكروية في الولايات المتحدة، إذ انطلقت عام 1914 وهي مشابهة لكأس إنكلترا أو كأس إسبانيا.
 
ويلتقي إنتر ميامي في النهائي المقرر في 27 أيلول مع هيوستن دينامو الذي تغلب الأربعاء على ريال سولت لايك 3-1 بعد التمديد (1-1 في الوقت الأصلي).
 
وقبل شهر فقط، كان التأهل الى نهائي المسابقة في متناول سينسيناتي تماماً بما أنه متصدر لترتيب الدوري المحلي "أم أل أس" فيما يقبع إنتر ميامي في المركز الأخير، لكن قدوم ميسي غَيَّر وجه الفريق الذي خاض 11 مباراة متتالية في الدوري من دون انتصار.
 
وفي أجواء مناخية حارة جداً في أوهايو، بدا إنتر ميامي في طريقه لهزيمته الأولى منذ قدوم بطل العالم وزميليه السابقين في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، إذ عانى لمجاراة سينسيناتي ووجد نفسه متخلفاً بهدفين نظيفين للأرجنتيني الآخر لوسيانو أكوستا (18) وبراندون فاسكيس (53)، وذلك حتى الدقائق الـ22 الأخيرة من الوقت الأصلي.
 
لكن ميسي قلب الطاولة حين مرر كرتين حاسمتين رائعتين للإكوادوري ليوناردو كامبانا الذي قلص الفارق في الدقيقة 68 ثم خطف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، فارضاً بذلك شوطين إضافيين.
 
وبدأ ميامي الشوط الإضافي الأول بشكل مثالي بعدما وضعه الفنزويلي جوزيف مارتينيس في المقدمة (93)، لكن سينسيناتي لم يستسلم وأدرك التعادل عبر الياباني يويا كوبو (114).
 
ولجأ الفريقان بعد ذلك الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لميسي ورفاقه بعدما صد الحارس درايك كالندر محاولة نيك هاغلوند، قبل أن يسجل بنجامين كريماشي محاولته، مانحاً إنتر ميامي الفوز 5-4.


 


 
 
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