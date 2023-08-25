لبنان خاض أولى مبارياته ضمن بطولة العالم لكرة السلة... كيف جاءت النتيجة؟

لبنان خاض أولى مبارياته ضمن بطولة العالم لكرة السلة... كيف جاءت النتيجة؟

خاض لبنان اليوم أولى مبارياته ضمن بطولة العالم لكرة السلة في جاكارتا، حيث واجه نظيره اللاتفي.



كيف جاءت نتيجة المباراة؟