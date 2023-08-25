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قبّل لاعبة الوسط على شفتيها ثم اعتذر لكن التداعيات مستمرة... رئيس الاتحاد الإسباني: لن أستقيل!

2023-08-25 | 07:43
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قبّل لاعبة الوسط على شفتيها ثم اعتذر لكن التداعيات مستمرة... رئيس الاتحاد الإسباني: لن أستقيل!

قبل لاعبة الوسط على شفتيها ثم اعتذر لكن التداعيات مستمرة... رئيس الاتحاد الإسباني: لن أستقيل!

رئيس الاتحاد الإسباني "سأواصل القتال" و"لن أستقيل" على خلفية تقبيل إحدى اللاعبات

تقدم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة لويس روبياليس باعتذاره عن تقبيل إحدى لاعبات المنتخب الوطني للسيدات خلال الاحتفال بلقب مونديال 2023 لكنه رفض الاستقالة من منصبه وتعهد بمواصلة القتال ضد محاولة "اغتيالي علناً"، وذلك خلال الجمعية العمومية للهيئة الكروية في البلاد الجمعة في مدريد.

ودافع روبياليس عن نفسه واعتبر تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على فمها بعد الفوز باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخب كان "عفوياً ومتبادلاً وتوافقياً" وأنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استناداً الى منصبه.

وأكد "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل"، مضيفاً "هل أن قبلة سريعة بالتراضي ستكون كافية لإخراجي من هنا؟ سأقاتل حتى النهاية".
 
***إقرأ أيضاً: بعد تقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها... رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر (فيديو)
 
وافتتح روبياليس الجمعية العمومية الاستثنائية باعتذار آخر يتعلق بالمشاهد التي أظهرته ممسكاً بأعضائه التناسلية خلال وجوده بجانب ملكة إسبانيا ليتيسيا.

وأفاد "أريد القول إني آسف على ما جرى في لحظة من النشوة. لقد أمسكت بهذا الجزء من جسدي وفعلت ذلك وأنا أنظر الى خورخي فيلدا (مدرب المنتخب)"، مضيفاً "كنت عاطفياً جداً، وفقدت السيطرة ووضعت يدي هناك".

وواجه الرجل المثير للجدل والبالغ من العمر 46 عاماً دعوات كثيرة تطالبه بالاستقالة بعدما قام بإمساك رأس هيرموسو قبل تقبيلها بقوّة بعد فوز إسبانيا على إنكلترا 1-0 في النهائي الأحد في أستراليا.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية ليل الخميس أن روبياليس سيتقدم باستقالته خلال الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدها الاتحاد الإسباني من أجل البحث بهذه القضية التي شغلت البلاد.

وبعد الذي ورد في وسائل الإعلام بشأن توجهه للاستقالة، كتبت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو على وسائل التواصل الاجتماعي إن "النسوية تُغَيّر كل شيء".

ورد روبياليس الجمعة بإدانة ما سماه "النسوية الزائفة" التي "لا تبحث عن الحقيقة"، معتبراً أن الضغوط التي واجهها هذا الأسبوع من السياسيين والأندية كانت محاولة "لاغتيالي علناً"، مضيفاً أنه سيدافع عن نفسه من خلال "اتخاذ إجراءات" ضد هؤلاء الأشخاص.

سأواصل القتال
 وأشار الى أنه "مطارد" منذ تسلمه المهمة في أيار 2008، مضيفاً "عندما أرتكب خطأً فذلك يؤلمني وأطلب العفو من دون تلطيف، لكني لا أستحق هذه المطاردة التي أعاني منها منذ خمسة أعوام، كل يوم منذ خمسة أعوام".

وشدد "سأواصل القتال كما علمني أهلي والمدربون وزملائي".

ورد على منتقديه، معتبراً أنه لا يمكن مقارنة قبلته بالاعتداء الجنسي، مضيفاً "بحق الله، ما هو رأي النساء اللواتي تعرضن فعلاً للاعتداء الجنسي؟".

وأثار قراره بعدم الاستقالة وخطابه الناري ردود فعل سريعة من السياسيين، بحيث كتبت النائبة الثانية لرئيس الوزراء يولاندا دياس على منصة "أكس" (تويتر سابقاً) أن "ما رأيناه اليوم في جمعية الاتحاد غير مقبول".

ورأت أنه "يجب على الحكومة أن تتحرك وتتخذ تدابير عاجلة: لقد انتهى الإفلات من العقاب على الأفعال الرجولية. لا يمكن لروبياليس الاستمرار في منصبه".

وقال المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا في وقت سابق من الأسبوع إنه سيتخذ إجراءات ضد روبياليس إذا فشل الاتحاد الإسباني في القيام بذلك.

وبدأ الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الخميس إجراءات تأديبية ضد روبياليس، مضيفاً في بيان "أبلغت اللجنة التأديبية لفيفا لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الخميس أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية".

وأفاد "فيفا" أن الحادث "قد يُشكل انتهاكاً للمادة 13 الفقرتين 1 و2 من قانون الانضباط الخاص بفيفا".

ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيس تصرفات روبياليس بأنها "غير مقبولة"، بينما دعت رابطة الدوري الإسباني للسيدات (ليغا أف) الى اقالته من منصبه.
 
 
 
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