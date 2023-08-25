الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
قبّل لاعبة الوسط على شفتيها ثم اعتذر لكن التداعيات مستمرة... رئيس الاتحاد الإسباني: لن أستقيل!
2023-08-25 | 07:43
شارك
3
min
قبّل لاعبة الوسط على شفتيها ثم اعتذر لكن التداعيات مستمرة... رئيس الاتحاد الإسباني: لن أستقيل!
قبل لاعبة الوسط على شفتيها ثم اعتذر لكن التداعيات مستمرة... رئيس الاتحاد الإسباني: لن أستقيل!
رئيس الاتحاد الإسباني "سأواصل القتال" و"لن أستقيل" على خلفية تقبيل إحدى اللاعبات
تقدم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة لويس روبياليس باعتذاره عن تقبيل إحدى لاعبات المنتخب الوطني للسيدات خلال الاحتفال بلقب مونديال 2023 لكنه رفض الاستقالة من منصبه وتعهد بمواصلة القتال ضد محاولة "اغتيالي علناً"، وذلك خلال الجمعية العمومية للهيئة الكروية في البلاد الجمعة في مدريد.
ودافع روبياليس عن نفسه واعتبر تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على فمها بعد الفوز باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخب كان "عفوياً ومتبادلاً وتوافقياً" وأنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استناداً الى منصبه.
وأكد "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل"، مضيفاً "هل أن قبلة سريعة بالتراضي ستكون كافية لإخراجي من هنا؟ سأقاتل حتى النهاية".
***إقرأ أيضاً:
بعد تقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها... رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر (فيديو)
وافتتح روبياليس الجمعية العمومية الاستثنائية باعتذار آخر يتعلق بالمشاهد التي أظهرته ممسكاً بأعضائه التناسلية خلال وجوده بجانب ملكة إسبانيا ليتيسيا.
وأفاد "أريد القول إني آسف على ما جرى في لحظة من النشوة. لقد أمسكت بهذا الجزء من جسدي وفعلت ذلك وأنا أنظر الى خورخي فيلدا (مدرب المنتخب)"، مضيفاً "كنت عاطفياً جداً، وفقدت السيطرة ووضعت يدي هناك".
وواجه الرجل المثير للجدل والبالغ من العمر 46 عاماً دعوات كثيرة تطالبه بالاستقالة بعدما قام بإمساك رأس هيرموسو قبل تقبيلها بقوّة بعد فوز إسبانيا على إنكلترا 1-0 في النهائي الأحد في أستراليا.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية ليل الخميس أن روبياليس سيتقدم باستقالته خلال الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدها الاتحاد الإسباني من أجل البحث بهذه القضية التي شغلت البلاد.
وبعد الذي ورد في وسائل الإعلام بشأن توجهه للاستقالة، كتبت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو على وسائل التواصل الاجتماعي إن "النسوية تُغَيّر كل شيء".
ورد روبياليس الجمعة بإدانة ما سماه "النسوية الزائفة" التي "لا تبحث عن الحقيقة"، معتبراً أن الضغوط التي واجهها هذا الأسبوع من السياسيين والأندية كانت محاولة "لاغتيالي علناً"، مضيفاً أنه سيدافع عن نفسه من خلال "اتخاذ إجراءات" ضد هؤلاء الأشخاص.
سأواصل القتال
وأشار الى أنه "مطارد" منذ تسلمه المهمة في أيار 2008، مضيفاً "عندما أرتكب خطأً فذلك يؤلمني وأطلب العفو من دون تلطيف، لكني لا أستحق هذه المطاردة التي أعاني منها منذ خمسة أعوام، كل يوم منذ خمسة أعوام".
وشدد "سأواصل القتال كما علمني أهلي والمدربون وزملائي".
ورد على منتقديه، معتبراً أنه لا يمكن مقارنة قبلته بالاعتداء الجنسي، مضيفاً "بحق الله، ما هو رأي النساء اللواتي تعرضن فعلاً للاعتداء الجنسي؟".
وأثار قراره بعدم الاستقالة وخطابه الناري ردود فعل سريعة من السياسيين، بحيث كتبت النائبة الثانية لرئيس الوزراء يولاندا دياس على منصة "أكس" (تويتر سابقاً) أن "ما رأيناه اليوم في جمعية الاتحاد غير مقبول".
ورأت أنه "يجب على الحكومة أن تتحرك وتتخذ تدابير عاجلة: لقد انتهى الإفلات من العقاب على الأفعال الرجولية. لا يمكن لروبياليس الاستمرار في منصبه".
وقال المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا في وقت سابق من الأسبوع إنه سيتخذ إجراءات ضد روبياليس إذا فشل الاتحاد الإسباني في القيام بذلك.
وبدأ الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الخميس إجراءات تأديبية ضد روبياليس، مضيفاً في بيان "أبلغت اللجنة التأديبية لفيفا لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الخميس أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية".
وأفاد "فيفا" أن الحادث "قد يُشكل انتهاكاً للمادة 13 الفقرتين 1 و2 من قانون الانضباط الخاص بفيفا".
ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيس تصرفات روبياليس بأنها "غير مقبولة"، بينما دعت رابطة الدوري الإسباني للسيدات (ليغا أف) الى اقالته من منصبه.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
لاعبة
الوسط
شفتيها
اعتذر
التداعيات
مستمرة...
الاتحاد
الإسباني:
أستقيل!
بالعربية... تحية من رونالدو تشعل مواقع التواصل: السلام عليكم! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2023-08-21
بعد تقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها... رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر (فيديو)
رياضة
2023-08-21
بعد تقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها... رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر (فيديو)
0
أخبار دولية
2023-07-01
رئيس الوزراء الإسباني يعلن وصوله إلى كييف مع تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
2023-07-01
رئيس الوزراء الإسباني يعلن وصوله إلى كييف مع تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي
0
منوعات
2023-07-27
لأسباب استثنائية...لاعبة شطرنج إيرانية تُمنح الجنسية الإسبانية
منوعات
2023-07-27
لأسباب استثنائية...لاعبة شطرنج إيرانية تُمنح الجنسية الإسبانية
0
أخبار دولية
2023-06-22
استقالة رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
أخبار دولية
2023-06-22
استقالة رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
01:48
بالعربية... تحية من رونالدو تشعل مواقع التواصل: السلام عليكم! (فيديو)
رياضة
01:48
بالعربية... تحية من رونالدو تشعل مواقع التواصل: السلام عليكم! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المنتخب اللبناني لكرة السلة يستعد لمشاركة جديدة في كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المنتخب اللبناني لكرة السلة يستعد لمشاركة جديدة في كأس العالم
0
رياضة
2023-08-24
قبل انطلاق بطولة كأس العالم... لاعبو المنتخب اللبناني في رسالة مؤثرة إلى اللبنانيين: "دعمكن بيعنيلنا كثير"! (فيديو)
رياضة
2023-08-24
قبل انطلاق بطولة كأس العالم... لاعبو المنتخب اللبناني في رسالة مؤثرة إلى اللبنانيين: "دعمكن بيعنيلنا كثير"! (فيديو)
0
رياضة
2023-08-24
هل حدد ميسي موعداً لاعتزاله؟
رياضة
2023-08-24
هل حدد ميسي موعداً لاعتزاله؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:54
النيجر تجيز لجيشي بوركينا ومالي التدخّل في أراضيها "في حال تعرّضت لعدوان"
أخبار دولية
01:54
النيجر تجيز لجيشي بوركينا ومالي التدخّل في أراضيها "في حال تعرّضت لعدوان"
0
أخبار دولية
2023-08-23
قائد القوات الجوية الروسية الغائب منذ تمرّد فاغنر أعفي من مهامه
أخبار دولية
2023-08-23
قائد القوات الجوية الروسية الغائب منذ تمرّد فاغنر أعفي من مهامه
0
رياضة
2023-08-22
خلال تنزهه برفقة صديقه في شوارع الرياض... رونالدو يتجول بالزيّ السعودي! (فيديو)
رياضة
2023-08-22
خلال تنزهه برفقة صديقه في شوارع الرياض... رونالدو يتجول بالزيّ السعودي! (فيديو)
0
أخبار دولية
07:33
الكرملين يعتبر الإدعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين "كذب محض"
أخبار دولية
07:33
الكرملين يعتبر الإدعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين "كذب محض"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
البيسري أعلن توقيف شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في مطار رفيق الحريري الدولي
أخبار لبنان
07:57
البيسري أعلن توقيف شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في مطار رفيق الحريري الدولي
0
رياضة
07:53
لبنان خاض أولى مبارياته ضمن بطولة العالم لكرة السلة... كيف جاءت النتيجة؟
رياضة
07:53
لبنان خاض أولى مبارياته ضمن بطولة العالم لكرة السلة... كيف جاءت النتيجة؟
0
اقتصاد
04:27
منصوري: مصرف لبنان لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة... وسيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار
اقتصاد
04:27
منصوري: مصرف لبنان لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة... وسيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بريكس مقابل G7؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بريكس مقابل G7؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اهدنيات يستمر مع جوزيف عطية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اهدنيات يستمر مع جوزيف عطية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نداء إلى المزارعين هذه الأدوية تسبب أمراضاً خطيرة ومميتة!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نداء إلى المزارعين هذه الأدوية تسبب أمراضاً خطيرة ومميتة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أهلا بهالطلة من مغاور لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أهلا بهالطلة من مغاور لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في لبنان المعركة ضد المثلية... وهمية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في لبنان المعركة ضد المثلية... وهمية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ريشار وجوزيف عشقا سلاح الجو حتى الموت
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ريشار وجوزيف عشقا سلاح الجو حتى الموت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
اقتصاد
02:08
ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
2
خبر عاجل
05:37
انتهاء الربع الاول من المباراة التي تجمع لبنان بلاتفيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة بتقدم لاتفيا بنتيجة 27 - 17
خبر عاجل
05:37
انتهاء الربع الاول من المباراة التي تجمع لبنان بلاتفيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة بتقدم لاتفيا بنتيجة 27 - 17
3
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جنود الرب جندوا نفسهم في وجه الحريات
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جنود الرب جندوا نفسهم في وجه الحريات
4
امن وقضاء
08:40
موناكو تبرئ نجيب ميقاتي وأفراد أسرته من اتهامات غسيل الأموال
امن وقضاء
08:40
موناكو تبرئ نجيب ميقاتي وأفراد أسرته من اتهامات غسيل الأموال
5
خبر عاجل
04:09
منصوري: مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طباعة ليرة لتغطيته
خبر عاجل
04:09
منصوري: مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طباعة ليرة لتغطيته
6
منوعات
12:36
غموض كبير رافق وفاة سارة ابنة الـ10 سنوات في منزل والدها... ودليل جديد يظهر: رسالة بخط اليد كشفت اسم القاتل؟!
منوعات
12:36
غموض كبير رافق وفاة سارة ابنة الـ10 سنوات في منزل والدها... ودليل جديد يظهر: رسالة بخط اليد كشفت اسم القاتل؟!
7
خبر عاجل
11:02
وفاة الصحافي طلال سلمان مؤسس جريدة السفير اللبنانية عن عمر يناهز الـ ٨٥ عامًا
خبر عاجل
11:02
وفاة الصحافي طلال سلمان مؤسس جريدة السفير اللبنانية عن عمر يناهز الـ ٨٥ عامًا
8
خبر عاجل
04:52
تابعوا إنطلاق المباراة الأولى للبنان ضمن بطولة كأس العالم أمام لاتفيا الساعة ١٢:١٠ بتوقيت بيروت على شاشة LB2
خبر عاجل
04:52
تابعوا إنطلاق المباراة الأولى للبنان ضمن بطولة كأس العالم أمام لاتفيا الساعة ١٢:١٠ بتوقيت بيروت على شاشة LB2
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More