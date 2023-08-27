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كيف كانت تجربة المنتخب اللبناني مع المنتخب الكندي في مباراة اليوم؟
رياضة
كيف كانت تجربة المنتخب اللبناني مع المنتخب الكندي في مباراة اليوم؟
2023-08-27 | 13:27
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كيف كانت تجربة المنتخب اللبناني مع المنتخب الكندي في مباراة اليوم؟
كيف كانت تجربة المنتخب اللبناني مع المنتخب الكندي في مباراة اليوم؟
أخبار لبنان
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