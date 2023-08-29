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مونديال السلة: لاتفيا تخسر قائدها لما تبقى من مشوارها
2023-08-29 | 06:25
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مونديال السلة: لاتفيا تخسر قائدها لما تبقى من مشوارها
مونديال السلة: لاتفيا تخسر قائدها لما تبقى من مشوارها
خسر المنتخب اللاتفي جهود قائده دايريس بيرتانس لما تبقى من مشواره الأول على الإطلاق في مونديال كرة السلة المقامة نسخته التاسعة عشرة في كل من اليابان والفيليبين وإندونيسيا، وذلك نتيجة إصابة في الفخذ تعرض لها خلال الفوز على فرنسا 88-86 في جاكرتا.
وكان بيرتانس، ابن الـ33 عاماً الذي يشارك في المونديال بجانب شقيقه لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر دافيس بيرتانس، أفضل مسجل للاتفيا (20 نقطة بينها 6 ثلاثيات من 7 محاولات) في مباراة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة أمام لبنان (109-70).
وأصيب في الربع الثاني من مباراة الجولة الثانية ضد فرنسا التي فاز بها منتخب بلاده وضمن تأهله الى الدور الثاني بصحبة كندا، فيما انتهى مشوار "الديوك" عند دور المجموعات بعدما حلوا في المركز الثالث خلال النسختين الماضيتين ونالوا الوصافة في أولمبياد طوكيو صيف 2021 وكأس أوروبا 2022.
وتتواجه لاتفيا الثلاثاء مع كندا في جاكرتا لحسم صدارة المجموعة بعدما فازت كل منهما بمباراتيها الأوليين.
*
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السلة:
لاتفيا
قائدها
مشوارها
نهاية الربع الأول من مباراة لبنان وفرنسا ضمن بطولة العالم لكرة السلة بتقدم لبنان 20-19
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