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للحفاظ على مستواه الرائع كلاعب كرة قدم... هالاند ينام بشريط لاصق على فمه!

2023-08-31 | 09:30
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للحفاظ على مستواه الرائع كلاعب كرة قدم... هالاند ينام بشريط لاصق على فمه!

للحفاظ على مستواه الرائع كلاعب كرة قدم... هالاند ينام بشريط لاصق على فمه!

كشف الدولي النروجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي، أنه ينام وفمه مغلقًا كجزء من نظام ليلي مكثّف يهدف إلى الحفاظ على مستواه الرائع مع فريقه الفائز بثلاثية تاريخية في الموسم الماضي.

ويتبع هالاند روتينا غير معتاد في المساء يتضمن ربط الفم وارتداء نظارات زرقاء حاجبة للضوء لمدة ثلاث ساعات قبل الذهاب إلى النوم.

وتحدث الشاب البالغ من العمر 23 عامًا عن عاداته الليلية في مقابلة مع مستخدم "يوتيوب" لوغان بول في بودكاست خاص به وقال "أعتقد أن النوم هو أهم شيء في العالم. أعتقد أن النوم الجيد، وأشياء بسيطة مثل النظارات الزرقاء، وحجب جميع الإشارات في غرفة النوم، أمر مهم حقًا".

وتابع "يجب أن تحاول ربط فمك بشريط لاصق. أنا أنام به. إن القيام بالكثير من الأشياء ليس جيدًا، لكن القيام بأشياء صغيرة كل يوم لفترة أطول يؤتي ثماره حقًا".

وقال هالاند إن سبب ربط فمه هو زيادة التنفس من خلال فتحتي الأنف، في حين أن التعرض لمصادر الضوء الأزرق، مثل الأجهزة الإلكترونية، يمكن أن يؤثر على النوم.

من الواضح أن طقوس نوم النجم النروجي ناجحة حيث سجل 52 هدفًا في مختلف المسابقات في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، ما ساعد النادي على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز والكأس المحلية.

كما حقق رقما قياسيا لموسم واحد بتسجيله 36 هدفاً في بريميرليغ الموسم الماضي.

وكشف هالاند في وقت سابق عن نظامه الغذائي الذي يعتمد على تناول قلب البقرة وكبدها، بالإضافة إلى مشروب مصنوع من الحليب واللفت والسبانخ، ساعده على طريق النجاح.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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