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تصفيات مونديال 2026: ميسي يقود تشكيلة "أبطال العالم"

2023-09-01 | 01:31
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تصفيات مونديال 2026: ميسي يقود تشكيلة "أبطال العالم"

تصفيات مونديال 2026: ميسي يقود تشكيلة "أبطال العالم"

يستهل المنتخب الارجنتيني حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لكأس العالم لكرة القدم من خلال مواجهة الاكوادور وبوليفيا في تصفيات مونديال 2026 بقيادة نجمه وقائده ليونيل ميسي، حسب التشكيلة التي اعلنها الاتحاد الارجنتيني.

وغاب عن قائمة المدرب ليونيل سكالوني بعض اللاعبين البارزين أمثال باولو ديبالا (روما الايطالي) وماركوس أكونيا (إشبيلية الاسباني) وجيوفاني لو سيلسو (توتنهام الانكليزي) بسبب الاصابة.

ويجد ميسي، 36 عامًا، المنضم حديثًا الى انتر ميامي الاميركي، الى جانبه اللاعبَين المخضرمَين أنخل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي) ورودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد الاسباني).

وتستضيف الأرجنتين الاكوادور في بوينوس أيريس في 7 أيلول/سبتمبر ومن ثمّ تحلّ ضيفة على بوليفيا بعد 5 أيام في لاباز.

وهنا اللائحة كاملة:

- لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيس (أستون فيلا الإنكليزي)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، والتر بينيتيس (ايندهوفن الهولندي) وخوان موسو (أتالانتا الايطالي).

- للدفاع: ليساندرو مارتينيس (مانشستر يونايتد الانكليزي)، خوان فويث (فياريال الاسباني)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، غونسالو مونتييل (اشبيلية الاسباني)، جيرمان بيسيلا (ريال بيتيس الاسباني)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، كريستيان روميرو (توتنهام الانكليزي)، ماركو سينيسي (بورنموث الانكليزي)، لوكاس إيسكيفيل (أتلتيكو بارانينسي البرازيلي).

- للوسط: رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد الاسباني)، لياندرو باريديس (روما الإيطالي)، ألكسيس ماك ليستر (ليفربول الانكليزي)، إنسو فرنانديس (بنفيكا)، ايسيكيال بالاسيوس (باير ليفركوزن الالماني)، غيدو رودريغيس (ريال بيتيس)، فاكوندو بونانوتي (برايتون الانكليزي)، ألان فيلاسكو (دالاس الاميركي)، برونو سابيلي (اتلتيكو بارانينسي)، تياغو ألمادا (اتلانتا يونايتد الاميركي)

- للهجوم: لاوتارو مارتينيس (إنتر الايطالي)، أنخل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي)، خوليان ألفاريس (مانشستر سيتي الانكليزي)، نيكولاس غونساليس ولوكاس بلتران (فيورنتينا الايطالي)، ليونيل ميسي (باريس سان جرمان الفرنسي)، انخل كوريا (اتلتيكو مدريد الاسباني)، اليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد الانكليزي)
 
 
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