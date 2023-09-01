الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

اللاعب جوردي ألبا يعتزل دولياً!

2023-09-01 | 06:52
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اللاعب جوردي ألبا يعتزل دولياً!

اللاعب جوردي ألبا يعتزل دولياً!

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجمعة، أن المدافع الإسباني لاعب إنتر ميامي الأميركي جوردي ألبا، اعتزل اللعب دوليا.

وكان الظهير الأيسر السابق لنادي برشلونة، قائداً لمنتخب "لاروخا" الذي ظفر بدوري الأمم الأوروبية في حزيران الماضي.

وشارك ألبا للمرة الأولى مع إسبانيا في العام 2011، ولعب 92 مباراة مع منتخب بلاده، سجل خلالها تسعة أهداف.

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، هدفاً لإسبانيا في الفوز على إيطاليا في نهائي كأس أوروبا 2012، ما ساعد "لا روخا" على الاحتفاظ باللقب.

وكتب الاتحاد الإسباني في بيان "من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لدينا امتنان أبدي لهذا المسار الرائع، شكراً لك جوردي".

ولدى إسبانيا بدائل عدّة للاستعانة بها في مركز الظهير الأيسر، من بينها لاعب برشلونة أليخاندرو بالدي، الذي أخذ مكان ألبا على مستوى النادي.
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

جوردي

يعتزل

دولياً!

LBCI التالي
إنفانتينو عن قبلة روبياليس: "لم يكن من المفترض أن تحدث أبدا"
تصفيات مونديال 2026: ميسي يقود تشكيلة "أبطال العالم"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-29

اللاعبة التونسية سليمة صفر تتهم مدربها السابق دو كاماريه بالاغتصاب!

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-21

إيقاف إنتاج أصناف غير مطابقة للمواصفات في 13 معمل أجبان وألبان في بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-17

بلدية طرابلس صادرت في أبي سمراء كميات من الألبان والأجبان والمواد الغذائية الفاسدة وأتلفتها

LBCI
رياضة
2023-08-10

مفاجأة سارّة... زوجة اللاعب اللبناني أمير سعود حامل للمرة الثانية والأخير يكشف عن جنس الطفل! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:42

رونالدينيو ينفي تورطه في عملية احتيال مزعومة

LBCI
رياضة
07:36

إنفانتينو عن قبلة روبياليس: "لم يكن من المفترض أن تحدث أبدا"

LBCI
رياضة
01:31

تصفيات مونديال 2026: ميسي يقود تشكيلة "أبطال العالم"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-01-24

إفراغ سفينتين محملتين بالغاز أويل لصالح كهرباء لبنان في الساعات المقبلة

LBCI
عالم الطبخ
2023-05-11

البيتزا والبطاطا المشوية... وصفة غنية بالنشويات مع الشيف فادي زغيب

LBCI
رياضة
01:31

تصفيات مونديال 2026: ميسي يقود تشكيلة "أبطال العالم"

LBCI
عالم الطبخ
2023-08-02

وصفتان لذيذتان لعشاق المطبخ الإيطالي... إليكم طريقة تحضير"البيتزا" و"سلطة الباستا" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:18

البابا يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية لهذا البلد... ورسائل ايجابية متبادلة بين الصين والفاتيكان

LBCI
أخبار لبنان
08:04

مولوي أطلق مناقصة المعاينة الميكانيكية: خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:27

وزير الخارجية الايرانية للمرة الثانية في لبنان .. لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

في طرابلس: "المسرح ثورة"... شعار مهرجان لبنان المسرحي الدولي بمشاركة عربية واسعة

LBCI
السياحة في لبنان
14:01

برنامج "اكتشف لبنان" يُنهي فعالياته في الرملية وإلى لقاء قريب مع الشباب العرب في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:13

ارتفاع في اسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
11:24

بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"

LBCI
خبر عاجل
10:42

التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت

LBCI
خبر عاجل
11:26

بري: أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية

LBCI
منوعات
10:29

عثروا على أحدهما في غرفة نومها... اعتدت جنسياً على توأم في سنّ المراهقة: وعود بالزواج وهذه تفاصيل المداهمة!

LBCI
حال الطقس
00:43

انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
07:50

لاتفيا مفاجأة بطولة العالم بكرة السلة تطيح بإسبانيا حاملة اللقب بنتيجة ٧٤-٦٩

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More