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إنفانتينو عن قبلة روبياليس: "لم يكن من المفترض أن تحدث أبدا"

2023-09-01 | 07:36
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إنفانتينو عن قبلة روبياليس: "لم يكن من المفترض أن تحدث أبدا"

إنفانتينو عن قبلة روبياليس: "لم يكن من المفترض أن تحدث أبدا"

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو إن قبلة لويس روبياليس على شفتي النجمة جيني هيرموسو من دون موافقتها "لم يكن من المفترض أن تحدث أبدا".

وفي أول رد فعل له على القبلة التي حصلت خلال حفل تكريم المنتخب الإسباني عقب فوزه على نظيره الانكليزي 1-صفر في نهائي كأس العالم للسيدات، قال إنفانتينو إن سلوك رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس "أفسد" المناسبة".

وكتب إنفانتينو عبر موقع إنستغرام "الاحتفالات المستحقة لهؤلاء البطلات الرائعات أفسدها ما حدث بعد صافرة النهاية".

وتابع "وماذا حدث في الأيام التالية. ما كان ينبغي أن يحدث أبدا".

وفتح "فيفا" إجراءات تأديبية ضد روبياليس في 24 آب وذلك بعد أربعة أيام من المباراة النهائية في سيدني، ثم أوقفه موقتا عن جميع أنشطة كرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 90 يوما، بينما لا يزال التحقيق جاريا.

وأضاف إنفانتينو الذي حضر حفل تسليم الكأس بعد المباراة النهائية "تحملت الهيئات التأديبية بالفيفا مسؤوليتها على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة. ستواصل الإجراءات التأديبية مسارها المشروع".

وأردف "من جانبنا، يجب أن نواصل التركيز على كيفية تقديم المزيد من الدعم للسيدات وكرة القدم النسائية في المستقبل، سواء داخل الملعب أو خارجه. التمسك بالقيم الحقيقية واحترام اللاعبات كأشخاص وكذلك للأداء الرائع".

وارخت هذه القضية بظلالها على مدرب منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم للسيدات خورخي فيلدا الذي من المرجح أن يجبر على التنحي عن منصبه. وأضربت أكثر من 80 لاعبة لحين تغيير قيادة الاتحاد المحلي للعبة، وذلك في أعقاب قبلة روبياليس القسرية على شفتي هيرموسو.

وأشاد فيلدا الأسبوع الماضي بالخطاب الذي رفض فيه روبياليس الاستقالة من منصبه وانتقد "النسوية الكاذبة"، قبل أن يتراجع خطوة وينتقد في وقت لاحق سلوك روبياليس "غير المناسب وغير المقبول".

وبينما عرض غالبية الجهاز الفني في إسبانيا التنحي في أعقاب حادثة روبياليس، لم يفعل فيلدا ذلك، بعد أن أعلن روبياليس علنا أن المدرب في طريقه للحصول على عقد جديد مع زيادة كبيرة في الراتب.

وذكرت تقارير في إسبانيا الخميس أن الرؤساء الإقليميين للاتحاد الإسباني لكرة القدم اتفقوا على ضرورة رحيل فيلدا في اجتماع عقدوه الاثنين، على الرغم من أنه قيل إنه يريد دورا آخر في الاتحاد إذا ترك منصبه الحالي.

وقال رئيس الاتحاد الإسباني الموقت بيدرو روتشا "لا يمكننا أن نقول إنه (تمت إقالته)، ولم نلتق بفيلدا حتى الأسبوع المقبل".

وتابع "بمجرد أن نفعل ذلك، سنشرح المسألة... علينا بداية الاستماع والتحدث، هذا هو الشيء المهم".

وأكد روتشا أن مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي الذي قاد "لا روخا" للفوز بلقب مسابقة دوري الأمم الأوروبية في حزيران، سيبقى على الرغم من الانتقادات في بعض الأوساط بعدما أشاد بدوره بخطاب روبياليس.

وختم قائلا "بالتأكيد (سيبقى)، فهو مدعوم من جميع أعضاء الاتحاد. هو شخص مجتهد ويقوم بعمل رائع".
 
 
 
 
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