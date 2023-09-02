بعد خسارته لاعبَين... ليفربول يرفض "عرضاً ضخماً" من الاتحاد السعودي لضمّ محمد صلاح

أفادت تقارير صحافية الجمعة بأن ليفربول الإنكليزي رفض عرضاً ضخماً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (أي 190 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي لضمّ مهاجمه المصري محمد صلاح.

وارتبط اسم صلاح مؤخراً بشائعات حيال إمكانية انتقاله إلى المملكة الخليجية، ويُعتقد أن الاتحاد قدم عرضاً شفهياً لليفربول الجمعة، بحسب وكالة فرانس برس.

وبحسب ما ورد، فإن العرض كان بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني مقدماً، مع 50 مليون جنيه إسترليني كإضافات.

وكان نفى المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب ما يُشاع عن إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول.

ومدد صلاح العام الماضي عقده مع ليفربول لمدة ثلاثة مواسم إضافية، وقد أكد وكيل أعماله في وقت سابق من الشهر الحالي أن النجم المصري لا ينوي مغادرة ملعب "أنفيلد".

وسبق لليفربول أن خسر لاعبَيّن هذا الصيف لصالح الدوري السعودي، بانتقال قائده جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو إلى الاتفاق والاتحاد توالياً، بينما انتقل البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع "الحمر" أيضاً.