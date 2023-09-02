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للمرة الأولى... القنوات الإيرانية الرياضية بدأت بنقل مباريات الدوري السعودي
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رياضة
للمرة الأولى... القنوات الإيرانية الرياضية بدأت بنقل مباريات الدوري السعودي
2023-09-02 | 13:48
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للمرة الأولى... القنوات الإيرانية الرياضية بدأت بنقل مباريات الدوري السعودي
لم يقتصر التقارب السعودي - الايراني على الشق السياسي انما ايضاً على الشق الرياضي.
فللمرة الأولى، بدأت القنوات الإيرانية الرياضية بنقل مباريات الدوري السعودي وقد نقلت أمس مباراة الهلال والاتحاد، فيما من المنتظر أن تبث مساء اليوم مباراتي النصر والحزم والأهلي والفتح.
*
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