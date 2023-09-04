للمرة الأولى... ستيفاني حبيقة تسابق في Iame Ladies Cup العالمية وتتألّق

بعدما حازت على مراكز متقدّمة في بطولات لبنان والإمارات لسباقات الكارتينغ، شاركت ستيفاني حبيقة في بطولة العالم للكارتينغ Iame Ladies Cup الخاصة بسباق السيدات التي أقيمت في فرنسا، وذلك بناءً إلى دعوة خاصة من أحد أهم منظمي السباقات في بريطانيا بعد أن لاحظ مهارتها وسرعتها القيادية، لتكون ستيفاني الرياضية الأولى والوحيدة التي تمثل لبنان في هذه المسابقة العالمية.وقد حلت في المركز التاسع من أصل 24 متسابقة من جنسيات مختلفة.