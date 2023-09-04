الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
نيمار: "عشنا الجحيم أنا وميسي في سان جرمان"
2023-09-04 | 05:51
شارك
2
min
نيمار: "عشنا الجحيم أنا وميسي في سان جرمان"
نيمار: "عشنا الجحيم أنا وميسي في سان جرمان"
قال النجم البرازيلي نيمار انه عاش "الجحيم" مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي باريس سان جرمان الفرنسي الذي غادراه في فترة الانتقالات الصيفية.
وأشار المهاجم الدولي المنتقل إلى الهلال السعودي بصفقة مقدّرة بمئة مليون يورو، إلى انه "سعيد جداً" لاحراز ميسي، المنتقل بدوره إلى إنتر ميامي الأميركي في حزيران، كأس العالم لكرة القدم في قطر أواخر العام 2022.
لكنه كشف في مقابلة مع قناة غلوبو البرازيلية ان ميسي (36 عاماً)، أفضل لاعب في العالم سبع مرات والذي حمل ألوان سان جرمان سنتين منذ 2021، "اختبر الوجه الآخر من الميدالية".
وقال نيمار البالغ 31 عاماً والذي لعب إلى جانب ميسّي أربع سنوات مع برشلونة الإسباني قبل اجتماعهما مجدداً في سان جرمان المملوك قطرياً "لقد عرف الجنة مع الأرجنتين، فاز بكلّ شيء في السنوات الأخيرة، ومع باريس عاش الجحيم، عشنا الجحيم هو وأنا".
وفي ستة مواسم مع سان جرمان، أحرز "ني" لقب الدوري الفرنسي خمس مرات مع سان جرمان دون ان ينجح هو أو ميسي في قيادته إلى لقب دوري أبطال أوروبا. عانى مع ميسي خلال مشوارهما في العاصمة الفرنسية من صافرات استهجان الجماهير المحلية الطامحة لتقديم المزيد من الثنائي اللامع.
تابع لاعب سانتوس السابق الذي عانى من اصابات عديدة في السنوات الاخيرة "كنا غاضبين لأننا لم نتواجد هناك لهذا الأمر، بل لتقديم افضل ما لدينا، كي نكون أبطالاً، لهذا السبب عدنا ولعبنا سوياً، جئنا سوياً كي نكتب التاريخ... للأسف لم ننجح".
ورغم الاغراءات المالية والإمكانات الهائلة التي وفّرها الملاك القطريون لسان جرمان، إلا ان الاخير لم يفك عقدته باحراز لقب دوري أبطال أوروبا، وكانت أبرز نتائجه بلوغ نهائي 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف لاعبه السابق كينغسلي كومان.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
نيمار
ميسي
سان جيرمان
كرة
قدم
مباراة نارية اليوم ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة ... هكذا أتت النتائج
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2023-08-16
بعد نيمار ومبابي... ما هي أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم؟
رياضة
2023-08-16
بعد نيمار ومبابي... ما هي أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم؟
0
رياضة
2023-08-31
للحفاظ على مستواه الرائع كلاعب كرة قدم... هالاند ينام بشريط لاصق على فمه!
رياضة
2023-08-31
للحفاظ على مستواه الرائع كلاعب كرة قدم... هالاند ينام بشريط لاصق على فمه!
0
خبر عاجل
2023-08-31
انتهاء الربع الثالث بتقدم منتخب لبنان على ساحل العاج ٧٣ - ٦٦ ضمن بطولة العالم لكرة السلة
خبر عاجل
2023-08-31
انتهاء الربع الثالث بتقدم منتخب لبنان على ساحل العاج ٧٣ - ٦٦ ضمن بطولة العالم لكرة السلة
0
خبر عاجل
2023-08-31
انتهاء الشوط الاول بتقدم منتخب لبنان على ساحل العاج ٥٥ - ٤١ ضمن مباريات تحديد المراكز المؤهلة للالعاب الاولمبية في بطولة العالم لكرة السلة
خبر عاجل
2023-08-31
انتهاء الشوط الاول بتقدم منتخب لبنان على ساحل العاج ٥٥ - ٤١ ضمن مباريات تحديد المراكز المؤهلة للالعاب الاولمبية في بطولة العالم لكرة السلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مباراة نارية اليوم ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة ... هكذا أتت النتائج
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مباراة نارية اليوم ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة ... هكذا أتت النتائج
0
رياضة
2023-09-02
للمرة الأولى... القنوات الإيرانية الرياضية بدأت بنقل مباريات الدوري السعودي
رياضة
2023-09-02
للمرة الأولى... القنوات الإيرانية الرياضية بدأت بنقل مباريات الدوري السعودي
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-02
السفير الكوري يحتفل بعيد بلاده الوطني في لبنان عبر عرض رياضي في لعبة التايكواندو
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-02
السفير الكوري يحتفل بعيد بلاده الوطني في لبنان عبر عرض رياضي في لعبة التايكواندو
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-02
ابطال منتخب الارز سجلوا فوزاً اليوم على منتخب ايران في كأس العالم لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-02
ابطال منتخب الارز سجلوا فوزاً اليوم على منتخب ايران في كأس العالم لكرة السلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
11:01
هيئة ادارة السير: لن نتمكن من انجاز معاملات تسجيل السيارات والاليات خلال هذا الاسبوع
امن وقضاء
11:01
هيئة ادارة السير: لن نتمكن من انجاز معاملات تسجيل السيارات والاليات خلال هذا الاسبوع
0
منوعات
11:55
بعد 3 أعوام على انفجار 4 آب... من هي الشابة الّتي أعلن خطيب سحر فارس ارتباطه بها؟ (صورة)
منوعات
11:55
بعد 3 أعوام على انفجار 4 آب... من هي الشابة الّتي أعلن خطيب سحر فارس ارتباطه بها؟ (صورة)
0
أخبار دولية
09:13
النيجر تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لمدة شهر تقريبا
أخبار دولية
09:13
النيجر تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لمدة شهر تقريبا
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-30
المدعى عليهم بفساد النافعة يحاولون العودة...وهيئة إدارة السير بالمرصاد
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-30
المدعى عليهم بفساد النافعة يحاولون العودة...وهيئة إدارة السير بالمرصاد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
بعد اقفال استمر لشهرين.. مراكز النافعة الخمسة عادت للعمل تدريجيا
أخبار لبنان
07:59
بعد اقفال استمر لشهرين.. مراكز النافعة الخمسة عادت للعمل تدريجيا
0
أخبار لبنان
07:57
جلسة للجنة المال والموازنة.. ماذا ناقشت؟
أخبار لبنان
07:57
جلسة للجنة المال والموازنة.. ماذا ناقشت؟
0
أخبار لبنان
06:46
منصوري: قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار
أخبار لبنان
06:46
منصوري: قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار
0
أخبار دولية
06:43
كنعاني تطرق إلى مهام عنايتي في السعودية... "طهران لا تتدخل في الشأن الداخلي العراقي"
أخبار دولية
06:43
كنعاني تطرق إلى مهام عنايتي في السعودية... "طهران لا تتدخل في الشأن الداخلي العراقي"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
لبنان الثقافة: راجع En Arrière
تقارير نشرة الاخبار
14:23
لبنان الثقافة: راجع En Arrière
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
كركوك قاب قوسين من تفجر إشتباكات... فهل تنجح محاولات التهدئة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:12
كركوك قاب قوسين من تفجر إشتباكات... فهل تنجح محاولات التهدئة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
محاولة تهدئة أميركية بين قسد والعشائر في دير الزور
تقارير نشرة الاخبار
14:07
محاولة تهدئة أميركية بين قسد والعشائر في دير الزور
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مباراة نارية اليوم ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة ... هكذا أتت النتائج
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مباراة نارية اليوم ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة ... هكذا أتت النتائج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
جويا خيرالله بطلة من لبنان كسرت الأرقام العالمية في رياضة رفع الأثقال
تقارير نشرة الاخبار
13:58
جويا خيرالله بطلة من لبنان كسرت الأرقام العالمية في رياضة رفع الأثقال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:15
سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57 بالبيكيني الأحمر (صور)
فنّ
14:15
سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57 بالبيكيني الأحمر (صور)
2
خبر عاجل
05:41
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ"العربية": قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها
خبر عاجل
05:41
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ"العربية": قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها
3
منوعات
12:41
أنهت علاقتها مع صديقتها العزباء بسبب ما فعلته سراً مع زوجها...اليكم ما حصل!
منوعات
12:41
أنهت علاقتها مع صديقتها العزباء بسبب ما فعلته سراً مع زوجها...اليكم ما حصل!
4
حال الطقس
01:25
كتل هوائية حارة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
01:25
كتل هوائية حارة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل
5
فنّ
05:20
زوجة ملحم زين في ظهورٍ نادر... شاهدوا ابنة الرئيس اليمني السابق الّتي خطفت قلب "ريّس الأغنية اللبنانيّة"
فنّ
05:20
زوجة ملحم زين في ظهورٍ نادر... شاهدوا ابنة الرئيس اليمني السابق الّتي خطفت قلب "ريّس الأغنية اللبنانيّة"
6
منوعات
15:31
بعد اصابته بـ6 طلقات نارية...مجرم مخضرم يتوسل إلى الله ليغفر له: "أنا آسف على كل ذنوبي!"
منوعات
15:31
بعد اصابته بـ6 طلقات نارية...مجرم مخضرم يتوسل إلى الله ليغفر له: "أنا آسف على كل ذنوبي!"
7
خبر عاجل
12:38
جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: قادرون على أخذ البلد إلى بر الخلاص وكل كلمة قلناها نعنيها و"نحن بدنا وفينا" لكننا لسنا في موقع السلطة الآن بل في موقع المعارضة
خبر عاجل
12:38
جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: قادرون على أخذ البلد إلى بر الخلاص وكل كلمة قلناها نعنيها و"نحن بدنا وفينا" لكننا لسنا في موقع السلطة الآن بل في موقع المعارضة
8
فنّ
06:40
بيتها يتضمّن حوض سباحة.. كارين رزق الله: نهاية الأسبوع في المنزل!
فنّ
06:40
بيتها يتضمّن حوض سباحة.. كارين رزق الله: نهاية الأسبوع في المنزل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More