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بعد أن اتهمته صديقته السابقة بالاعتداء عليها... استبعاد اللاعب أنتوني من تشكيلة منتخب البرازيل

2023-09-05 | 03:33
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بعد أن اتهمته صديقته السابقة بالاعتداء عليها... استبعاد اللاعب أنتوني من تشكيلة منتخب البرازيل

بعد أن اتهمته صديقته السابقة بالاعتداء عليها... استبعاد اللاعب أنتوني من تشكيلة منتخب البرازيل

استُبعد البرازيلي أنتوني جناج مانشستر يونايتد الإنكليزي من تشكيلة منتخب بلاده التي ستخوض تصفيات كأس العالم المقبلة الاثنين، بعد اتهامات بالاعتداء الجسدي من قبل صديقته السابقة.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان إن أنتوني استُبعد من أجل "الحفاظ على الضحية المفترضة واللاعب والمنتخب والاتحاد البرازيليين".

وسيحلّ مهاجم أرسنال غابريال جيزوس محل أنتوني في التشكيلة التي ستواجه بوليفيا في الثامن من أيلول الحالي والبيرو في 12 من الشهر نفسه.

ونفى أنتوني (23 عاماً) الاثنين الاعتداء الجسدي على صديقته السابقة غابرييلا كافالين في بيان عبر حسابه على إنستاغرام، مشيراً إلى أنه كان "ضحية اتهامات باطلة".

وقال أنتوني "أستطيع أن أؤكد بهدوء أن الاتهامات كاذبة، وأن الأدلة التي قُدّمت وستُقدّم ستُظهر أنني بريء".

وجاء هذا النفي بعدما نشرت تقارير صحافية برازيلية رسائل عبر تطبيق واتساب، يُزعم أنها بين أنتوني وكافالين وأن اللاعب يهدد فيها شريكته السابقة.

وفي إحدى المحادثات التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية، قالت كافالين إنه يجب عليه الاعتذار عن "الركلات والاعتداءات". ثم يبدو أن أنتوني يرد على ذلك بكلمة "آسف".

وتظهر كافالين أيضاً في إحدى الصور وهي مصابة بجرح واضح في الرأس.

وقال أنتوني في منشوره على إنستاغرام إن علاقته بكافالين كانت "صاخبة، مع إساءات لفظية من كلا الجانبين"، غير أنه نفى الاعتداء عليها، قائلاً "لم أمارس الاعتداء الجسدي قط".

وأضاف أنتوني "في كل مرّة، تُقدم نسخة مختلفة من الاتهامات. أنا واثق من أن تحقيقات الشرطة الجارية ستثبت الحقيقة".
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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