الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
جبل لبنان
34
o
متن
34
o
كسروان
34
o
الشمال
34
o
الجنوب
34
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
جبل لبنان
34
o
متن
34
o
كسروان
34
o
الشمال
34
o
الجنوب
34
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
اعتذار واقالة... ما هي آخر التطورات حول قبلة روبياليس وهيرموسو؟
2023-09-06 | 03:48
شارك
3
min
اعتذار واقالة... ما هي آخر التطورات حول قبلة روبياليس وهيرموسو؟
اعتذار واقالة... ما هي آخر التطورات حول قبلة روبياليس وهيرموسو؟
لم تكد تمضي ساعات قليلة على تقديم الاتحاد الإسباني لكرة القدم اعتذاره عن "السلوك غير المقبول ابدًا" لرئيسه الموقوف لويس روبياليس، حتى اعلن اقالة مدرب المنتخب الوطني للسيدات خورخي فيلدا من منصبه على خلفية الاحداث التي رافقت الفوز بمونديال السيدات.
وأشار الاتحاد في بيان الثلاثاء إلى "الانفصال عن خورخي فيلدا كمدير رياضي ومدرب للمنتخب الوطني للسيدات"، وهي إقالة تم تقديمها على أنها "واحدة من أولى إجراءات إعادة الهيكلة" لسلطات كرة القدم الإسبانية التي سقطت في حالة من الفوضى.
ولم يتأخر الاتحاد الاسباني للاعلان عن تعيين مونتسي توميه (41 عاماً) أوّل مدربة على الاطلاق للمنتخب الوطني للسيدات.
وقال في بيان "عيّن الاتحاد الإسباني لكرة القدم مونتسي توميه مدربة للمنتخب الوطني للسيدات، وستكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في إسبانيا".
وارتدت لاعبة خط الوسط السابقة قميص منتخب اسبانيا للسيدات، في حين لعبت موسمها الاخير مع نادي أوفييدو موديرنو في الدرجة الثانية (2012-2013)، وسبق لها أن دافعت عن ناديي ليفانتي وبرشلونة في الدرجة الأولى، وفازت بالبطولة مع الفريقين كليهما.
واثار رئيس الاتحاد الإسباني البالغ من العمر 46 عامًا غضبًا عالميًا عندما قبّل لاعبة خط الوسط الإسبانية جيني هيرموسو خلال حفل التتويج بعد فوز إسبانيا على إنكلترا 1-صفر في المباراة النهائية في سيدني في 20 آب.
وكان فيلدا (42 عاما) اشاد بالخطاب الذي رفض فيه روبياليس الاستقالة من منصبه وانتقد "النسوية الكاذبة"، قبل أن يتراجع خطوة وينتقد في وقت لاحق سلوك روبياليس "غير المناسب وغير المقبول".
-منصب في مهب الريح-
وكان منصب مدرب منتخب السيدات، فيلدا، الذي يُشرف على المنتخب الاسباني منذ عام 2015، قد اهتز بالفعل العام الماضي بسبب تمرد غير مسبوق من قبل العديد من لاعباته اللواتي انتقدن المدرب بسبب أساليبه ولم يرغبن في ارتداء قميص المنتخب طالما بقي في منصبه.
ونال فيلدا دعمًا مطلقًا من روبياليس مذاك الحين، ليقود منتخب "لا روخا" للفوز بمونديال السيدات على حساب انكلترا 1-صفر.
وأُوقف روبياليس من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" في 26 آب عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 90 يوما وفتح تحقيقا بحقه.
واعتراضًا على ما فعله روبياليس، استقال غالبية الطاقم العامل في المنتخب الاسباني للسيدات، في حين اعلنت لاعبات منتخب "لا روخا" المتوجات بكأس العالم، أنهن لن يلعبن بعد الآن في التشكيلة طالما لم تتغير قيادة الاتحاد.
-اعتذار واقالة-
وفي رسالة موقعة من رئيسه الموقت بيدرو روشا، قدّم الاتحاد الإسباني "أخلص اعتذاراته... عن السلوك غير المقبول على الإطلاق من أعلى ممثل مؤسسي له خلال نهائي كأس العالم للسيدات 2023 وفي اللحظات التي تلت ذلك".
وقال في بيان قدم فيه اعتذاره إلى فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الضرر الذي لحق بكرة القدم الإسبانية والرياضة الإسبانية والمجتمع الإسباني وقيم كرة القدم والرياضة ككل كان هائلا، وخصوصًا المنتخب الوطني للسيدات".
واكد الاتحاد ان تصريحات روبياليس بعد الحادثة "غير لائقة ولا معنى لها" و"ليست موقف الاتحاد الإسباني لكرة القدم" الذي كان "حزينًا ومحرجًا" بسبب الحرج الذي تسبب به.
وتابع "تصرفات السيد روبياليس لا تمثل القيم التي يدافع عنها الاتحاد الإسباني... ويجب أن تنسب إليه وحده وحصريا، لأنه المسؤول الوحيد عن أفعاله أمام المجتمع، وأمام الهيئات الرياضية، وإذا المعمول بها أمام المحاكم".
وقال الاتحاد المحلي للعبة إنه فتح تحقيقا في أفعاله من أجل "ضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك".
كما التزم بإجراء "مراجعة شاملة لجميع سياسات وإجراءات الاتحاد".
وكان روبياليس قال أمام الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الإسباني إنه لا ينبغي أن يستقيل "بسبب قبلة صغيرة حصلت بالتراضي" منتقداً ما أطلق عليه "النسوية الزائفة"، في حين أكدت هيرموسو ان الأمر لم يكن كذلك، وقد جعلها تشعر وكأنها "ضحية اعتداء".
-دعم من منتخب الرجال-
كما أدان لاعبو منتخب الرجال "سلوك روبياليس غير المقبول" أمس في بيان مشترك قرأه مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا أمام وسائل الإعلام.
وقررت المحكمة الرياضية الإسبانية الجمعة فتح تحقيق بحق روبياليس، تزامناً مع الكشف عن توجه الحكومة لمطالبة المحكمة الرياضية بإيقافه.
وسبق للحكومة الإسبانية أن تقدمت قبل أسبوع بشكوى ضد روبياليس عبر المجلس الوطني للرياضة التابع لها، متهمة إياه بارتكاب مخالفات "خطيرة جدا".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
واقالة...
التطورات
روبياليس
وهيرموسو؟
كارثة تصيب أحد اللاعبين في كأس العالم... خسر كليته بعد إصابته في مباراة صربيا ضد جنوب السودان! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2023-09-01
إنفانتينو عن قبلة روبياليس: "لم يكن من المفترض أن تحدث أبدا"
رياضة
2023-09-01
إنفانتينو عن قبلة روبياليس: "لم يكن من المفترض أن تحدث أبدا"
0
رياضة
2023-08-31
بعد الورطة والاعتذار ومطالبته بالاستقالة... فيديو قد ينقذ رئيس اتحاد إسبانيا من ضجة القبلة على فم هيرموسو! (فيديو)
رياضة
2023-08-31
بعد الورطة والاعتذار ومطالبته بالاستقالة... فيديو قد ينقذ رئيس اتحاد إسبانيا من ضجة القبلة على فم هيرموسو! (فيديو)
0
رياضة
2023-08-29
قضية القبلة تستمر بالتفاعل... الاتحاد الاسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة!
رياضة
2023-08-29
قضية القبلة تستمر بالتفاعل... الاتحاد الاسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة!
0
أخبار لبنان
09:10
رئيس "التقدمي" زار مع وفد رئيس الجامعة اللبنانية ومحور البحث التحديات المقبلة
أخبار لبنان
09:10
رئيس "التقدمي" زار مع وفد رئيس الجامعة اللبنانية ومحور البحث التحديات المقبلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
15:51
كارثة تصيب أحد اللاعبين في كأس العالم... خسر كليته بعد إصابته في مباراة صربيا ضد جنوب السودان! (فيديو)
رياضة
15:51
كارثة تصيب أحد اللاعبين في كأس العالم... خسر كليته بعد إصابته في مباراة صربيا ضد جنوب السودان! (فيديو)
0
رياضة
14:13
دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا
رياضة
14:13
دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا
0
رياضة
11:36
مدافع نادي أتلتيكو إنديبندينتي العشريني قُتل رميا بالرصاص... "كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ"!
رياضة
11:36
مدافع نادي أتلتيكو إنديبندينتي العشريني قُتل رميا بالرصاص... "كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ"!
0
رياضة
2023-09-05
سيرخيو راموس "سعيد بالعودة" الى إشبيلية
رياضة
2023-09-05
سيرخيو راموس "سعيد بالعودة" الى إشبيلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-04
بعد 3 أعوام على انفجار 4 آب... من هي الشابة الّتي أعلن خطيب سحر فارس ارتباطه بها؟ (صورة)
منوعات
2023-09-04
بعد 3 أعوام على انفجار 4 آب... من هي الشابة الّتي أعلن خطيب سحر فارس ارتباطه بها؟ (صورة)
0
صحف اليوم
00:02
السفير الفرنسي الجديد لم يتلق بعد أي تعليمات محدّدة حول برنامج زيارة لودريان الثالثة لبيروت (الجمهورية)
صحف اليوم
00:02
السفير الفرنسي الجديد لم يتلق بعد أي تعليمات محدّدة حول برنامج زيارة لودريان الثالثة لبيروت (الجمهورية)
0
أخبار دولية
00:25
مقتل 53 جنديا وعنصرا داعما للجيش في هجوم جديد في بوركينا فاسو
أخبار دولية
00:25
مقتل 53 جنديا وعنصرا داعما للجيش في هجوم جديد في بوركينا فاسو
0
أخبار دولية
00:25
بريطانيا تعتزم تصنيف مجموعة فاغنر الروسية "منظمة إرهابية"
أخبار دولية
00:25
بريطانيا تعتزم تصنيف مجموعة فاغنر الروسية "منظمة إرهابية"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اليونان من الحريق الى الغريق
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اليونان من الحريق الى الغريق
0
رياضة
14:13
دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا
رياضة
14:13
دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل تودع الهند إسمها القديم ليصبح بهارات؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل تودع الهند إسمها القديم ليصبح بهارات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أهلا بالسفير الايرانيّ الجديد في السعودية.. وأهلا بالسفير السعوديّ في ايران
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أهلا بالسفير الايرانيّ الجديد في السعودية.. وأهلا بالسفير السعوديّ في ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما
تقارير نشرة الاخبار
13:59
السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحة المبيدات والأدوية الزراعية المسرطنة.. تابع
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحة المبيدات والأدوية الزراعية المسرطنة.. تابع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
خردة المرفأ مطروحة للبيع والباب مفتوح أمام شركات محلية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
خردة المرفأ مطروحة للبيع والباب مفتوح أمام شركات محلية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العام الدراسي في المدارس الخاصة ينطلق بحذر
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العام الدراسي في المدارس الخاصة ينطلق بحذر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
16:06
وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام
أمن وقضاء
16:06
وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام
2
منوعات
08:15
اكتشاف مروّع على الشاطئ... العثور على "ساق" تحت الرمال وفتح تحقيق لمعرفة المزيد! (صور)
منوعات
08:15
اكتشاف مروّع على الشاطئ... العثور على "ساق" تحت الرمال وفتح تحقيق لمعرفة المزيد! (صور)
3
فنّ
14:38
بعد وقوع انفجار بالقرب من منزله... هل أصيب الفنان أيمن زيدان؟
فنّ
14:38
بعد وقوع انفجار بالقرب من منزله... هل أصيب الفنان أيمن زيدان؟
4
منوعات
08:18
عانت من آلام مبرحة بعد ولادتها بعملية قيصرية وبعد سنة ونصف ظهرت الحقيقة... ما عُثر عليه في بطنها ضخم جدا! (صورة)
منوعات
08:18
عانت من آلام مبرحة بعد ولادتها بعملية قيصرية وبعد سنة ونصف ظهرت الحقيقة... ما عُثر عليه في بطنها ضخم جدا! (صورة)
5
منوعات
08:48
اغتصبها جامع قمامة ثم قتلها إبن الـ11 سنة... إبنة الـ10 أعوام ضحية جريمة مرعبة داخل منشأة لرعاية الأطفال بالمانيا!
منوعات
08:48
اغتصبها جامع قمامة ثم قتلها إبن الـ11 سنة... إبنة الـ10 أعوام ضحية جريمة مرعبة داخل منشأة لرعاية الأطفال بالمانيا!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إنقلاب في وزارة العمل…
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إنقلاب في وزارة العمل…
7
منوعات
11:27
انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!
منوعات
11:27
انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!
8
منوعات
06:50
في إحدى الدول العربية...ذبح شقيقه أثناء نومه بسكين المطبخ وهذه هي الأسباب!
منوعات
06:50
في إحدى الدول العربية...ذبح شقيقه أثناء نومه بسكين المطبخ وهذه هي الأسباب!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More