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رياضة
بعد انقطاع أخباره بالكامل... أخبار حزينة حول حالة مايكل شوماخر الصحية!
2023-09-06 | 11:23
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بعد انقطاع أخباره بالكامل... أخبار حزينة حول حالة مايكل شوماخر الصحية!
بعد انقطاع أخباره بالكامل... أخبار حزينة حول حالة مايكل شوماخر الصحية!
حالة مايكل شوماخر "لا أمل منها"، وفق يقول صديقه المقرب روجر بينوا.
ولم يظهر بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات، والذي تعرض لإصابات تهدد حياته خلال حادث تزلج في جبال الألب الفرنسية عام 2013، علنًا منذ أكثر من عقد من الزمن.
وبعد سقوطه واصطدام رأسه بصخرة، أمضى شوماخر 250 يومًا في غيبوبة طبية في المستشفى قبل أن يُسمح له بالعودة إلى منزله.
وقليلون هم من شاهدوا أو زاروا شوماخر منذ تعرضه لإصابة دماغية شبه مميتة، والتقارير عن حالة الألماني نادرة للغاية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ولقد تم إبقاء بعض الأصدقاء وحتى أفراد الأسرة في الظلام من قبل المقربين منه في محاولة لمنع التسريبات للصحافة.
وقال بينوا، صحفي الفورمولا 1، وهو صديق مقرب لشوماخر، أن حالة الشاب البالغ من العمر 54 عامًا هي حالة "بلا أمل" في تحديث صحي مأساوي هذا الأسبوع.
وفي مقابلة مع صحيفة بليك السويسرية، رفض بينوا تقديم تحديث محدد حول حالة شوماخر.
وعندما سُئل أجاب: "لا. هناك إجابة واحدة فقط على هذا السؤال، وهذا ما قاله ابنه ميك في إحدى مقابلاته النادرة في عام 2022 ...سأقدم أي شيء للتحدث مع أبي... هذه الجملة تقول كل شيء عن أداء والده لأكثر من 3500 يوم. حالة بلا أمل."
وقال ميك، نجل شوماخر، الذي قاد فريق هاس للفورمولا 1 في عامي 2021 و2022 وهو الآن سائق احتياطي لمرسيدس وماكلارين، العام الفائت: "أعتقد أنني وأبي، سنفهم بعضنا البعض بطريقة مختلفة الآن".
وتابع: "كان من الممكن أن يكون لدينا الكثير لنتحدث عنه، وهذا هو ما يدور في ذهني معظم الوقت، معتقدًا أن ذلك سيكون أمرًا رائعًا. سأتخلى عن كل شيء من أجل ذلك فقط."
*
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LBCI Lebanon News
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